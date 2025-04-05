Младший сын певицы Шахзоды умилил подписчиков звездной матери

Известная узбекская эстрадная певица и актриса Шахзода (настоящее имя – Зилола Баходыровна Мусаева) накануне, 4 апреля 2025 года, опубликовала фотографии с младшим сыном, сообщает Zakon.kz.

Судя по снимкам, 45-летняя артистка находится с наследником на отдыхе в теплых краях.

"Не верится, как быстро летит время… Мой сын уже не просто ребенок, он становится моим другом. Мы можем пойти вместе на ужин, поговорить, посмеяться – и это такое особенное счастье", – поделилась Шахзода.

Поклонников кадры умилили. Они согласились с певицей, что сын заметно подрос. Фолловеры также завалили комплиментами Шахзоду, у которой спросили, когда она вернется на сцену:

"Сладкий наш Халид".

"У вас есть эликсир молодости и красоты".

"А Шахзода все такая же, какой была и ранее".

"Шахзодахон! Желаю счастья тебе и твоему сыну!"

"Фанаты скучают по вашим песням, когда же вернетесь на сцену".

"Все в одном маленьком человечке: счастье, любовь, покой, уют, ласка. Пусть он всегда вас радует".

Отметим, что у Шахзоды есть двое сыновей: Салих и Халид. Старший наследник родился в первом браке. Второго сына певица родила в браке с известным продюсером Равшаном Юлдашевым.

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