Младший сын певицы Шахзоды умилил подписчиков звездной матери
Фото: Instagram/shahzodasinger
Известная узбекская эстрадная певица и актриса Шахзода (настоящее имя – Зилола Баходыровна Мусаева) накануне, 4 апреля 2025 года, опубликовала фотографии с младшим сыном, сообщает Zakon.kz.
Судя по снимкам, 45-летняя артистка находится с наследником на отдыхе в теплых краях.
"Не верится, как быстро летит время… Мой сын уже не просто ребенок, он становится моим другом. Мы можем пойти вместе на ужин, поговорить, посмеяться – и это такое особенное счастье", – поделилась Шахзода.
Поклонников кадры умилили. Они согласились с певицей, что сын заметно подрос. Фолловеры также завалили комплиментами Шахзоду, у которой спросили, когда она вернется на сцену:
- "Сладкий наш Халид".
- "У вас есть эликсир молодости и красоты".
- "А Шахзода все такая же, какой была и ранее".
- "Шахзодахон! Желаю счастья тебе и твоему сыну!"
- "Фанаты скучают по вашим песням, когда же вернетесь на сцену".
- "Все в одном маленьком человечке: счастье, любовь, покой, уют, ласка. Пусть он всегда вас радует".
Отметим, что у Шахзоды есть двое сыновей: Салих и Халид. Старший наследник родился в первом браке. Второго сына певица родила в браке с известным продюсером Равшаном Юлдашевым.
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