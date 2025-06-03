Результат пластической операции показала Динара Кырыкбаева

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева показала изменения после пластической операции, сообщает Zakon.kz.

Подробнее она рассказала об этом на своей странице в социальной сети Instagram.

Молодая мама открыто заявила, что сделала абдоминопластику и липосакцию. По ее словам, она не стесняется говорить об этом. Результат операций, как она призналась, превзошел ее ожидания. Теперь она чувствует себя увереннее и счастливее.

"Ровно месяц после операции. Чувствую себя прекрасно. Когда доверилась профессионалу своего дела, шикарный результат. Скоро покажу до и после", – поделилась казахстанская певица с подписчиками.

Ранее сообщалось, что две редкие операции впервые провели в Астане.

