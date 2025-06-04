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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас признался в любви Ирине Нельсон во время ее концерта в Волгограде

Ирина Нельсон и Кайрат Нуртас, любовь, букет цветов, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 10:05 Фото: Instagram/stories/kair_n
3 июня 2025 года основательница и многолетняя солистка группы REFLEX Ирина Нельсон выступала с концертом в Волгограде. Неожиданно гостем ее музыкального вечера стал казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас. Эстрадный певец вручил артистке букет цветов и признался в любви, сообщает Zakon.kz.

Небольшое видео лауреат государственной премии "Дарын" опубликовал у себя на странице в Instagram.

Так, в кадре на сцену к Нельсон вышел Кайрат Нуртас с большим букетом белых роз.

"Сегодня удивительный вечер. Еще один сюрприз для вас. На концерте присутствует удивительный человек. Это супер-мега звезда Казахстана. Я уверена, что вы его узнали. Кайрат Нуртас", – уточнила дипломированный преподаватель йоги.

Кайрат Нуртас передал цветы и признался в чувствах своему кумиру.

"Здравствуйте, жители Волгограда. Ирина, я обожаю ваше творчество. Желаю только удачи. Люблю вас". Кайрат Нуртас

Также Нуртас, судя по размещенным видео, дал концерт в Магнитогорске. Кроме того, он сообщил, что 5 и 6 июля будет выступать в Волгограде и Астрахани.

Тем временем актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга Кайрата Нуртаса, появилась в Instagram с округлившимся животом. Это вызвало небывалый ажиотаж среди ее подписчиков. Пока одни спешат с поздравлениями, другие подозревают, что это может быть очередной информационный повод, связанный с продвижением нового проекта.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 10:05
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Супруги уже воспитывают четверых детей – двух сыновей и двух дочерей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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