42-летняя Ксения Бородина в третий раз вышла замуж

Экс-ведущая популярного шоу "Дом-2" в третий раз официально оформила отношения. На этот раз ее мужем стал предприниматель Николай Сердюков. Несмотря на многочисленную критику в сторону звездной пары, молодожены демонстрируют счастье и любовь, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно публикации знаменитости в Telegram-канале, свадьба состоялась 3 июня 2025 года. Также она опубликовала ряд фотографий со знаменательного события.

Примечательно, что их отношения развивались достаточно стремительно.

Фото: Telegram/borodylia0803

С Николаем Сердюковым Ксения познакомилась летом 2024 года на съемках телешоу: он был участником, а Бородина – ведущей. Кроме того, третий супруг моложе Бородиной на пять лет.

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