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Культура и шоу-бизнес

Жена Кайрата Нуртаса высказалась о своевременности "седьмой" беременности

Актриса и жена Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 13:02 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
37-летняя актриса, бизнесвумен и жена певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова 5 июня 2025 года официально подтвердила свою беременность, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала серию соответствующих снимков и в описании поделилась с подписчиками тем, как узнала об интересном положении и что оно для нее значит.

"Моя седьмая беременность. Хоть я о ней и не подозревала, но мой организм принял и уже действовал", – написала Абдукаримова.

Она отметила, что в тот момент было нормальным – не почувствовать беременность, потому что у нее тогда было много проблем.

"Народ был свидетелем этого. Кроме того, у меня есть личные проблемы, о которых мало кто знает... Я действительно в замешательстве. Капля, которая поселилась в моем чреве, прибыла в нужное время, в нужный момент, со своей собственной судьбой. Я не преувеличила бы, если бы сказала, что биение маленького сердца в животе развязало все узлы. Потому что в моей жизни начали происходить большие перемены, и произошли удивительные вещи, которых я никогда не ожидала и даже не могла себе представить. Это как сценарий фильма", – поделилась актриса.

Эту беременность она назвала великим даром Аллаха.

"Если человек просит о своих нуждах только Аллаха, а не кого-то другого, то Аллах увеличит его достоинство и предоставит то, чего у него нет. Конечно, если ваши намерения чисты и правильны, все встанет на свои места!" – написала Абдукаримова и поблагодарила подписчиков за поздравления.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

У Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукармовой четверо детей: дочки Алау и Сезим, сыновья Хан и Нарул. Об одной неудачной беременности актриса рассказывала в 2018 году – на 18-й неделе плод перестал развиваться.

актриса и жена Карата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 13:02

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

О своей беременности Жулдыз рассказала подписчикам 3 июня 2025 года. Между тем, одна из дочерей звездной семьи уже окончила школу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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