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Культура и шоу-бизнес

Возвращение спустя 16 лет: Сергей Лазарев чуть не остался без сцены в Алматы

Сергей Лазарев, концерт в Алмаы, впечателение, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 17:22 Фото: Instagram/lazarevsergey
4 июня 2025 года известный российский исполнитель Сергей Лазарев выступил в Алматы. Артист на следующий день поделился впечатлениями и рассказал о том, как концерт едва не оказался под угрозой срыва, сообщает Zakon.kz.

По словам певца, фуры с оборудованием и декорациями простояли на таможне больше двух суток при переезде через Узбекистан.

"Мы все утро были на нервах. Но все случилось хорошо и мы это сделали", – уточнил Лазарев.

Также он уточнил, что не был с концертами в Казахстане 16 лет:

"И я рад, что, наконец-то, мы исправили это не недоразумение".

Кроме того, музыкант показал полный зал довольных зрителей, отметив, что его песни подпевали почти семь тысяч человек.

Позднее Лазарев поделился своими размышлениями:

"Сижу и соображаю. Пытаюсь осознать, что было. Такое странное ощущение. Плюс-минус, в разных странах разное телевидение, песни другие. Всегда интересно, какой будет зритель. Спасибо".

Ранее мы сообщали, что популярная певица Валерия обрела счастье в третьем браке с известным продюсером Иосифом Пригожиным. 5 июня 2025 года они отпраздновали 21-летие со дня бракосочетания. Исполнительница хита "Часики" оставила трогательное поздравление супругу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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