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Культура и шоу-бизнес

В Минфине высказались о платном показе грандиозной свадьбы сына Сакена Майгазиева

Вице-министр финансов Даурен Кенбеил , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 12:13 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Вице-министр финансов Даурен Кенбеил 12 июня 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал заработок представителей шоу-бизнеса во время онлайн-трансляций различных мероприятий, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у вице-министра, что он может сказать о том, что певец Сакен Майгазиев продавал за 1380 тенге онлайн-трансляцию свадьбы сына.

В ответ Даурен Кенбеил заявил, что любой сбор денег должен быть оформлен на компанию, например, ИП. И после получения средств, как подчеркнул вице-министр, необходимо оплатить налоги.

"Если они зарабатывают, то должны оплачивать налоги. Самое главное для нас – чтобы налоги были оплачены. Никто не убежит от налогов. Органы госдоходов все проверяют", – сказал Даурен Кенбеил.

Ранее стало известно, что известный в Казахстане артист Сакен Майгазиев продавал онлайн-трансляцию свадьбы сына за 1380 тенге. Из-за платного показа семейного торжества пользователи Казнета обрушились на певца с критикой.

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А 19 мая 2025 года в Минфине заявляли, что за занижение доходов блогерам грозит принудительное взыскание.

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Бауыржан Муканов
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