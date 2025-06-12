Это же ужас: фанаты раскритиковали беременную жену Кайрата Нуртаса за откровенное платье
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова, находящаяся в ожидании седьмого ребенка, 12 июня опубликовала новое видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
На кадрах она гуляет по полю в белом прозрачном платье, подчеркивающем беременность, и ковбойской шляпе.
"Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно – идти!" – написала актриса под постом.
Мнения подписчиков разделились. Одни выразили восхищение смелостью актрисы и поддержали ее выбор, другие же сочли образ неуместным.
- Мне одной стыдно, надеюсь дедушка не видел!
- Я понимаю, что такое короткая одежда, разрезы, декольте. Купальник – тоже вещь понятная. Но демонстрация нижнего белья – это уже ужас. Деградация. На самом деле, в культурной среде и с точки зрения этикета показывать нижнее белье– это признак отсутствия внутренней культуры и уважения к себе.
- Она что голая вышла в свет? Она в образе, снималась в фильме, решила и нам показать свою грацию, красоту. Ведь беременность часто не бывает, это такой промежуток времени, который нельзя пропустить, такое наслаждение, ведь у нее под сердцем бьется сердечко малыша!
А ранее Гарик Харламов ответил на вопрос о будущем пополнении в семье.
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