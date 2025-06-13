Звезда "Универа" впервые показала лицо третьей дочери
Фото: Instagram/annakhilkevich
Российская актриса, которая обрела популярность благодаря роли Маши Беловой в сериале "Универ", Анна Хилькевич перестала скрывать лицо младшей дочери, сообщает Zakon.kz.
Трогательными кадрами, в которых впервые можно разглядеть лицо 8-месячной Оливии, Хилькевич поделилась в своем Instagram накануне, 12 июня 2025 года.
"Мы показали нашу малышку и дали большое интервью... Наша первая семейная обложка в новом номере журнала OK! Magazine…", – написала Анна.
Большинство подписчиков отметили, что младшая дочь – копия мамы:
- "Очень красивая семья".
- "Какие у вас красивые девчушки".
- "Мы увидели Оливию, сладкая такая".
- "Папины гены даже не пытались, третья – ваша копия".
- "Такая Оливия красивая девочка, копия Анны Хилькевич".
- "Третья малышка взяла чуточку и от папы. И она прям другая".
2 апреля 2024 года Анна Хилькевич рассекретила третью беременность. А в середине сентября того же года стало известно, что актриса родила девочку, которую назвали Оливией.
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