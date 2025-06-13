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Культура и шоу-бизнес

Звезда "Универа" впервые показала лицо третьей дочери

Звезда &quot;Универа&quot; впервые показала лицо третьей дочери, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 18:23 Фото: Instagram/annakhilkevich
Российская актриса, которая обрела популярность благодаря роли Маши Беловой в сериале "Универ", Анна Хилькевич перестала скрывать лицо младшей дочери, сообщает Zakon.kz.

Трогательными кадрами, в которых впервые можно разглядеть лицо 8-месячной Оливии, Хилькевич поделилась в своем Instagram накануне, 12 июня 2025 года.

"Мы показали нашу малышку и дали большое интервью... Наша первая семейная обложка в новом номере журнала OK! Magazine…", – написала Анна.

Большинство подписчиков отметили, что младшая дочь – копия мамы:

  • "Очень красивая семья".
  • "Какие у вас красивые девчушки".
  • "Мы увидели Оливию, сладкая такая".
  • "Папины гены даже не пытались, третья – ваша копия".
  • "Такая Оливия красивая девочка, копия Анны Хилькевич".
  • "Третья малышка взяла чуточку и от папы. И она прям другая".

2 апреля 2024 года Анна Хилькевич рассекретила третью беременность. А в середине сентября того же года стало известно, что актриса родила девочку, которую назвали Оливией.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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