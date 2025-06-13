Звезда "Универа" впервые показала лицо третьей дочери

Российская актриса, которая обрела популярность благодаря роли Маши Беловой в сериале "Универ", Анна Хилькевич перестала скрывать лицо младшей дочери, сообщает Zakon.kz.

Трогательными кадрами, в которых впервые можно разглядеть лицо 8-месячной Оливии, Хилькевич поделилась в своем Instagram накануне, 12 июня 2025 года.

"Мы показали нашу малышку и дали большое интервью... Наша первая семейная обложка в новом номере журнала OK! Magazine…", – написала Анна.

Большинство подписчиков отметили, что младшая дочь – копия мамы:

"Очень красивая семья".

"Какие у вас красивые девчушки".

"Мы увидели Оливию, сладкая такая".

"Папины гены даже не пытались, третья – ваша копия".

"Такая Оливия красивая девочка, копия Анны Хилькевич".

"Третья малышка взяла чуточку и от папы. И она прям другая".

2 апреля 2024 года Анна Хилькевич рассекретила третью беременность. А в середине сентября того же года стало известно, что актриса родила девочку, которую назвали Оливией.