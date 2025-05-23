"Я уже вернулась": заявление Алсу порадовало ее поклонников

Заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана и народная артистка Башкортостана Алсу Абрамова порадовала своих подписчиков в Instagram новой публикацией. Она поделилась кадрами с масштабной музыкальной премии, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие состоялось 21 мая 2025 года и певица получила "свой первый заветный самовар в специальной номинации "Иногда она возвращается".

"Она вернулась. Кстати, если смотрели вчера мое выступление, музыкальными продюсерами моего попурри были Ева Власова и Андрей Генчев. Как вам новое звучание моих старых хитов? Я в восторге! Спасибо, Ева, за музыку, искренность и, конечно, за нашу песню "Табу". Ты очень крутая и невероятно талантливая", – написала Алсу 22 мая.

Также 41-летняя артистка поблагодарила свою фан-группу за видео, в которое попала ее речь во время награждения.

"Я все-таки надеюсь, что это уже будет не иногда. Я уже вернулась основательно и надолго", – заявила Алсу.

Поклонники в комментариях к публикации завалили певицу комплиментами и искренне порадовались ее возвращению на сцену после развода:

"Какая же красивая".

"Будь всегда! Не уходи".

"Любимая, мне 38, пою с тобой с 14 лет, родная душа".

"Мы ждали, мы верили. Мы терпеливые и преданные. Даже тетради с вырезками хранятся до сих пор".

"Ура, очень рада, что ты вернулась и будешь радовать нас новой красивой музыкой. И, конечно, своей неповторимой грацией".

"Мы все отметили невероятно красивое новое звучание аранжировок к песням, прям глоток свежего воздуха, убрался нафталин джаза и слушать стало проще".

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