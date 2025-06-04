"Развод пошел на пользу": Алсу обратилась к своим хейтерам

Популярная российская певица Алсу Абрамова поддержала свою коллегу – исполнительницу Еву Власову – и приняла участие в танцевальном челлендже, сообщает Zakon.kz.

Тем, что из этого вышло, исполнительница хита "Зимний сон" поделилась в своем Instagram 3 июня 2025 года.

"Так совпало, что моя любимая Ева Власова объявила челлендж на свой танец #танцуйвопреки... И вуаля! Я не танцовщица и танцую так себе (у меня есть другие таланты). Но я поняла, что это нужно обязательно делать каждый день! Когда мы танцуем, мы включаем свое тело, свои эмоции, свою радость, в голове появляется ясность! Не ждите, что кто-то сделает это за вас, мы сами создатели своей жизни и своего счастья! Это работает, посмотрите даже на меня", – написала Алсу.

Также она пригрозила своим хейтерам.

"P.S. Я не сошла с ума, я просто счастлива, а хейтеры полетят в бан вместе с грустью и депрессией", – заключила 41-летняя певица.

Одной из первых под публикацией высказалась Ева Власова:

"Ветер души своей прятала от людей! Алсу, которую я знаю! Живая, озорная и такая милая! Танцуй вопреки, Алсу! Пускай перебор, смотря со стороны!"

Большинство подписчиков осыпали Алсу комплиментами и отметили, что развод пошел ей на пользу:

"Фигура – огонь!"

"Мы с лялей тоже танцуем".

"Кайф, тоже захотела танцевать".

"Алсу удивляет. Как же ей развод пошел на пользу. Вот такую я видела ее в далеком 2000 году в Минске. Так держать".

"Девочки, не бойтесь уходить от абьюзеров. После развода мы только расцветаем и становимся сильнее и лучше, Алсу".

"Впервые вижу, чтобы развод подходил девушке. В браке вы потерялись, Алсу. Сейчас к вам вернулась ваша яркость, веселость, игривость".

"Муж – явление временное, а жизнь одна! У вас есть дети, деньги, молодость, здоровье и родители! Все остальное – выборочно и по настроению. Уважаю, пою и люблю вас".

"Вообще абсурд, как можно изменить такой достойной, харизматичной и просто шикарнейшей девушке! У меня настроение поднялось от этого видео, позитивом зарядилась и этой зажигательной энергетикой! Будь счастлива, красавица".

Но нашлись среди фолловеров и те, кто написал, что "Алсу не идет такое".

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22 мая 2025 года Алсу заявила, что уже вернулась на сцену основательно и надолго, чем порадовала своих поклонников.