Наряд Жулдыз Абдукаримовой на выпускном дочери вновь вызвал бурные обсуждения в Казнете

Роликом она поделилась в социальной сети Instagram.

На выпускной мама пришла в ярко красном облегающем платье, которое подчеркнуло округлившийся живот артистки. Однако в комментариях под видео фанаты вновь развернули полемику вокруг нарядов Абдукаримовой:

– Платье мама могла бы, конечно, поскромнее выбрать. Все уже в курсе что она беременна. Как будто она хочет что-то доказать. А дочке открытой дороги и удачи.

– Как бы она не ходила, что бы она не делала, все правильно... Она наверстывает упущенное... Сидеть столько в безвестности, будучи талантливой, родить четырех детей и, воспитывая, тихо сидеть дома, пока муж купался в славе и считался холостяком! Не каждой под силу это... Так что не судите.

– Шикарная, сногсшибательная! Платье просто огонь. Беременность так идет, частица истории, где мама выбрала смелый образ, несмотря на все и вся. Это ваша жизнь, это событие вашей дочери, которое должно быть запоминающимся, пусть в жизни встречаются только чистые люди и пусть Сезім будет счастлива и исполнятся все мечты.