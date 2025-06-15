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Культура и шоу-бизнес

Наряд Жулдыз Абдукаримовой на выпускном дочери вновь вызвал бурные обсуждения в Казнете

Желдыз Абдукаримова поделилась видео с выпускного дочери, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 21:59 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова 15 июня опубликовала видео и поделилась важным событием в жизни своей дочери – Сезим Айдарбекова окончила 11 класс, сообщает Zakon.kz.

Роликом она поделилась в социальной сети Instagram.

"Как же стремительно пролетели эти одиннадцать лет! Когда ты успела повзрослеть? Когда стала такой взрослой?" – эти вопросы звучали у меня в голове, однако внутренние ответы не позволили паниковать. Я позволила себе прожить все чувства, охватившие меня в тот момент, дала волю эмоциям. Одно знаю точно – этот вечер дал мне возможность подняться на новую вершину, натолкнул на несколько важных мыслей. А самое главное, Сезим, никогда не предавай себя и свои мечты", – подписала пост телеведущая.

На выпускной мама пришла в ярко красном облегающем платье, которое подчеркнуло округлившийся живот артистки. Однако в комментариях под видео фанаты вновь развернули полемику вокруг нарядов Абдукаримовой:

– Платье мама могла бы, конечно, поскромнее выбрать. Все уже в курсе что она беременна. Как будто она хочет что-то доказать. А дочке открытой дороги и удачи.

– Как бы она не ходила, что бы она не делала, все правильно... Она наверстывает упущенное... Сидеть столько в безвестности, будучи талантливой, родить четырех детей и, воспитывая, тихо сидеть дома, пока муж купался в славе и считался холостяком! Не каждой под силу это... Так что не судите.

– Шикарная, сногсшибательная! Платье просто огонь. Беременность так идет, частица истории, где мама выбрала смелый образ, несмотря на все и вся. Это ваша жизнь, это событие вашей дочери, которое должно быть запоминающимся, пусть в жизни встречаются только чистые люди и пусть Сезім будет счастлива и исполнятся все мечты.

Ранее фанаты раскритиковали беременную жену Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримову за откровенное платье.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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