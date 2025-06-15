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Культура и шоу-бизнес

Папа что надо: видео дочери и супруга Орбакайте умилило фанатов

Орбакайте опубликовала видео с дочкой и ее папой, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 00:44 Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная артистка Кристина Орбакайте поделилась видео, на котором ее дочь Клавдия и папой Михаилом Земцовым вместе проводят время. Таким образом девочка решила поздравить его с Днем отца, сообщает Zakon.kz.

Роликом она поделилась в Instagram.

"С Днем отца! Поздравление от Клавочки", – подписала пост Орбакайте.

Фанатов артистки такой жест умилил:

– Папина красавица!

– Да, Кристиночка! Самый лучший подарок от доченьки! И это прекрасно! Счастья, здоровья, благополучия, любви вашей прекрасной, лучшей семье! Любим вас не передать словами!

– Папа что надо! Поздравляем!

Михаил Земцов является владельцем стоматологической клиники в США. С Орбакайте они состоят в официальном браке с 2005 года. В марте 2012 года у супругов родилась дочь Клавдия. Это третий ребенок Кристины и первый – Михаила.

Ранее поклонники осыпали комплиментами Орбакайте на ее 54-летие.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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