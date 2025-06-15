Папа что надо: видео дочери и супруга Орбакайте умилило фанатов
Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная артистка Кристина Орбакайте поделилась видео, на котором ее дочь Клавдия и папой Михаилом Земцовым вместе проводят время. Таким образом девочка решила поздравить его с Днем отца, сообщает Zakon.kz.
Роликом она поделилась в Instagram.
"С Днем отца! Поздравление от Клавочки", – подписала пост Орбакайте.
Фанатов артистки такой жест умилил:
– Папина красавица!
– Да, Кристиночка! Самый лучший подарок от доченьки! И это прекрасно! Счастья, здоровья, благополучия, любви вашей прекрасной, лучшей семье! Любим вас не передать словами!
– Папа что надо! Поздравляем!
Михаил Земцов является владельцем стоматологической клиники в США. С Орбакайте они состоят в официальном браке с 2005 года. В марте 2012 года у супругов родилась дочь Клавдия. Это третий ребенок Кристины и первый – Михаила.
Ранее поклонники осыпали комплиментами Орбакайте на ее 54-летие.
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