"Мир стал громче, а я – тише": Арман Давлетяров – о переменах за 30 лет
Новая публикация знаменитости размещена 15 июня 2025 года на странице в Instagram.
Примечательно, что на двух фото Давлетяров представлен в белом пиджаке.
"Тридцать лет – между двумя белыми пиджаками. За это время мир стал громче. Люди – быстрее. Деньги – важнее. Слова – дешевле. А я стал тише. Глубже. Чище. Тогда я только начинал. Хотел доказать, добиться, дотянуться".Арман Давлетяров
Но уже сегодня, по его словам, уже не нужно никому ничего объяснять.
"Я просто хочу оставаться собой. В белом ходить сложно. Видно все: каждое пятно, каждый след. Но белый – он про выбор. Про то, что ты не боишься быть светлым даже в тени. Мир сегодня предлагает тысячи масок. Учит быть удобным, выгодным, громким. Но настоящая сила – не в крике. А в чистоте намерений и поступков".Арман Давлетяров
Он считает, что если человек находится на перепутье и не знает, за кем идти, – нужно идти за тем, кто остается собой.
"Не за тем, кто блестит и красиво говорит, а за тем, кто светит. Потому что время все расставляет по местам. А белый… он все покажет".Арман Давлетяров
- Мне нравится, что простой казахский парнишка очень сильно заявил о себе в таком мегаполисе, как Москва.
- Арман, вы давно уже все доказали своей прекрасной семьей.
- Очень важные и нужные слова!
- Вы красивый и умный! А главное, не растеряли себя как личность! – написали пользователи Сети под постом.
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