"Мир стал громче, а я – тише": Арман Давлетяров – о переменах за 30 лет

Общественный деятель Арман Давлетяров опубликовал две фотографии с разницей в 30 лет. На первом снимке медиаменеджеру 25 лет, на втором – уже 55 лет. Отец пятерых детей в подписи к публикации решил пофилософствовать и рассказать, что изменилось за три десятилетия, сообщает Zakon.kz.

Новая публикация знаменитости размещена 15 июня 2025 года на странице в Instagram.

Примечательно, что на двух фото Давлетяров представлен в белом пиджаке.

"Тридцать лет – между двумя белыми пиджаками. За это время мир стал громче. Люди – быстрее. Деньги – важнее. Слова – дешевле. А я стал тише. Глубже. Чище. Тогда я только начинал. Хотел доказать, добиться, дотянуться". Арман Давлетяров

Но уже сегодня, по его словам, уже не нужно никому ничего объяснять.

"Я просто хочу оставаться собой. В белом ходить сложно. Видно все: каждое пятно, каждый след. Но белый – он про выбор. Про то, что ты не боишься быть светлым даже в тени. Мир сегодня предлагает тысячи масок. Учит быть удобным, выгодным, громким. Но настоящая сила – не в крике. А в чистоте намерений и поступков". Арман Давлетяров

Он считает, что если человек находится на перепутье и не знает, за кем идти, – нужно идти за тем, кто остается собой.

"Не за тем, кто блестит и красиво говорит, а за тем, кто светит. Потому что время все расставляет по местам. А белый… он все покажет". Арман Давлетяров

Мне нравится, что простой казахский парнишка очень сильно заявил о себе в таком мегаполисе, как Москва.

Арман, вы давно уже все доказали своей прекрасной семьей.

Очень важные и нужные слова!

Вы красивый и умный! А главное, не растеряли себя как личность! – написали пользователи Сети под постом.

Материал по теме Фанаты из 29 стран выбрали Алматы ради концерта Дженнифер Лопес

Не так давно казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас порадовал армию поклонников серией новых фотографий. В кадре артист предстал перед зрителями сидящим, по всей видимости, в кафе и наслаждающимся происходящим. Многие моментально выразили восхищение и оставили ряд комплиментов в обычном ключе: "Легенда! Красавчик!". Но нашлись и те, кто решил напомнить певцу о Жулдыз Абдукаримовой, которая совсем недавно сообщила о пятой беременности.