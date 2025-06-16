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Культура и шоу-бизнес

"Мир стал громче, а я – тише": Арман Давлетяров – о переменах за 30 лет

Арман Давлетяров, философия, фотографии, 30 лет, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 16:28 Фото: Instagram/arman_dav
Общественный деятель Арман Давлетяров опубликовал две фотографии с разницей в 30 лет. На первом снимке медиаменеджеру 25 лет, на втором – уже 55 лет. Отец пятерых детей в подписи к публикации решил пофилософствовать и рассказать, что изменилось за три десятилетия, сообщает Zakon.kz.

Новая публикация знаменитости размещена 15 июня 2025 года на странице в Instagram.

Примечательно, что на двух фото Давлетяров представлен в белом пиджаке.

"Тридцать лет – между двумя белыми пиджаками. За это время мир стал громче. Люди – быстрее. Деньги – важнее. Слова – дешевле. А я стал тише. Глубже. Чище. Тогда я только начинал. Хотел доказать, добиться, дотянуться".Арман Давлетяров

Но уже сегодня, по его словам, уже не нужно никому ничего объяснять.

"Я просто хочу оставаться собой. В белом ходить сложно. Видно все: каждое пятно, каждый след. Но белый – он про выбор. Про то, что ты не боишься быть светлым даже в тени. Мир сегодня предлагает тысячи масок. Учит быть удобным, выгодным, громким. Но настоящая сила – не в крике. А в чистоте намерений и поступков".Арман Давлетяров

Он считает, что если человек находится на перепутье и не знает, за кем идти, – нужно идти за тем, кто остается собой.

"Не за тем, кто блестит и красиво говорит, а за тем, кто светит. Потому что время все расставляет по местам. А белый… он все покажет".Арман Давлетяров
  • Мне нравится, что простой казахский парнишка очень сильно заявил о себе в таком мегаполисе, как Москва.
  • Арман, вы давно уже все доказали своей прекрасной семьей.
  • Очень важные и нужные слова!
  • Вы красивый и умный! А главное, не растеряли себя как личность! – написали пользователи Сети под постом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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