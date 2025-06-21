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Культура и шоу-бизнес

Прилучный хотел привлечь к уголовной ответственности экс-супругу, но получил отпор

Агата Муцениеце, Павел Прилучный, заявления, прокуратура , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 23:35 Фото: Instagram/bugevuge, Instagram/agataagata
Актриса Агата Муцениеце и ее адвокат Наталья Мелешкина публично отреагировали на инициативу Павла Прилучного, который пытался возбудить уголовное дело против бывшей супруги, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили женщины в своих Instagram-аккаунтах, поданные актером жалобы были отклонены.

По словам Мелешкиной, дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку затрагивало интересы несовершеннолетнего сына. Юрист подчеркнула, что доводы стороны Прилучного были признаны необоснованными.

"Две прокуратуры уже изучили обращения и пришли к логичному отказу. Все необходимые доказательства мы представляем исключительно суду и правоохранительным органам", – сообщила адвокат.

Муцениеце поддержала заявление своей защитницы, назвав ее "достойной, тактичной и справедливой". Актриса призвала доверять только официальным источникам и словам ее адвоката.

Отметим, что Павел Прилучный обвинял Муцениеце в клевете и намеревался привлечь ее к уголовной ответственности за якобы распространение ложной информации.

А ранее стало известно, что Баян Алагузова с маленькими детьми от суррогатной матери восхитила Казнет. 

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Айсулу Омарова
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