Прилучный хотел привлечь к уголовной ответственности экс-супругу, но получил отпор

Актриса Агата Муцениеце и ее адвокат Наталья Мелешкина публично отреагировали на инициативу Павла Прилучного, который пытался возбудить уголовное дело против бывшей супруги, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили женщины в своих Instagram-аккаунтах, поданные актером жалобы были отклонены.

По словам Мелешкиной, дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку затрагивало интересы несовершеннолетнего сына. Юрист подчеркнула, что доводы стороны Прилучного были признаны необоснованными.

"Две прокуратуры уже изучили обращения и пришли к логичному отказу. Все необходимые доказательства мы представляем исключительно суду и правоохранительным органам", – сообщила адвокат.

Муцениеце поддержала заявление своей защитницы, назвав ее "достойной, тактичной и справедливой". Актриса призвала доверять только официальным источникам и словам ее адвоката.

Отметим, что Павел Прилучный обвинял Муцениеце в клевете и намеревался привлечь ее к уголовной ответственности за якобы распространение ложной информации.

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