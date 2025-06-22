Звезда сериала "Интерны" Илья Глинников в 40 лет впервые станет отцом
Фото: Instagram/glinnikov1st
40-летний актер Илья Глинников, известный по сериалу "Интерны", впервые станет отцом, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Peopletalk, артист поделился новостью с бывшим солистом группы "Отпетые мошенники" Игорем (Гариком) Богомазовым на фестивале.
"Сказал, что скоро станет папой. По идее, ребенок в браке должен жить и рождаться. Дело хозяйское, смотря, как договорятся", – рассказал он.
Однако имя будущей матери пока неизвестно.
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