#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
521.57
601.01
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
521.57
601.01
6.65
Культура и шоу-бизнес

Звезда сериала "Интерны" Илья Глинников в 40 лет впервые станет отцом

Илья Глинников впервые станет отцом, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 20:21 Фото: Instagram/glinnikov1st
40-летний актер Илья Глинников, известный по сериалу "Интерны", впервые станет отцом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Peopletalk, артист поделился новостью с бывшим солистом группы "Отпетые мошенники" Игорем (Гариком) Богомазовым на фестивале.

"Сказал, что скоро станет папой. По идее, ребенок в браке должен жить и рождаться. Дело хозяйское, смотря, как договорятся", – рассказал он.

Однако имя будущей матери пока неизвестно.

Ранее Баян Алагузова с маленькими детьми от суррогатной матери восхитила Казнет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Многоженец Иван Сухов ответил на обвинения дочери в домогательствах
Культура и шоу-бизнес
05:59, Сегодня
Многоженец Иван Сухов ответил на обвинения дочери в домогательствах
Анджелину Джоли обвиняют в преследовании Брэда Питта
Культура и шоу-бизнес
04:59, 23 июня 2025
Анджелину Джоли обвиняют в преследовании Брэда Питта
Роза Рымбаева и сыновья удивили туркестанского зрителя
Культура и шоу-бизнес
03:20, 23 июня 2025
Роза Рымбаева и сыновья удивили туркестанского зрителя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: