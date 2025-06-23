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Культура и шоу-бизнес

Новая публикация Раушан Кудайберген вызвала неоднозначную реакцию

Новая публикация Раушан Кудайберген вызвала неоднозначную реакцию, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 11:20 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Накануне, 22 июня 2025 года, единственная родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена опубликовала фотографии, сделанные в Мангистауской области. Но реакция поклонников Раушан выдалась неоднозначной, сообщает Zakon.kz.

Судя по опубликованным в Instagram кадрам, 23-летняя предпринимательница прокатилась на катере по Каспийскому морю.

Одними из первых на публикацию Раушан отреагировали ее мама и жених.

Фото: Instagram/raushan_kudaibergen

Большинство фолловеров осыпали Раушан комплиментами и теплыми пожеланиями:

  • "Красавица!"
  • "Добро пожаловать!"
  • "Невероятная красота!"
  • "Красота, наслаждайтесь".
  • "Мамина копия, красавица".
  • "Да что же это такое, бусинка".
  • "Куколка моя! Такой красивый макияж, тебе идет".
  • "Милая Раушан, как всегда, само очарование! Наглядеться на тебя просто невозможно!"
  • "Она мало того, что очень красивая, так еще и от нее веет такой приятной энергетикой. Жаным".

Но нашлись среди подписчиков и те, кто раскритиковал макияж Кудайберген:

  • "Слишком сильно накрасили, стала взрослее".
  • "Раушан, красотка, не обижайся, но этот мейкап тебе не идет".
  • "Ты сама – красивая. Так сильно накрасили, что тебя не узнать".

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 11:20
Единственная сестренка Димаша Кудайбергена показала, как прошел девичник

О том, что единственная родная сестренка Димаша выходит замуж, стало известно 30 апреля 2025 года. В этот день Раушан опубликовала в Instagram романтичное весеннее видео, в котором предстала в казахском национальном наряде невесты и показала кадры традиционного обряда "сырға салу". Позднее была раскрыта личность жениха.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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