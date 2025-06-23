Новая публикация Раушан Кудайберген вызвала неоднозначную реакцию

Накануне, 22 июня 2025 года, единственная родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена опубликовала фотографии, сделанные в Мангистауской области. Но реакция поклонников Раушан выдалась неоднозначной, сообщает Zakon.kz.

Судя по опубликованным в Instagram кадрам, 23-летняя предпринимательница прокатилась на катере по Каспийскому морю.

Одними из первых на публикацию Раушан отреагировали ее мама и жених.

Фото: Instagram/raushan_kudaibergen

Большинство фолловеров осыпали Раушан комплиментами и теплыми пожеланиями:

"Красавица!"

"Добро пожаловать!"

"Невероятная красота!"

"Красота, наслаждайтесь".

"Мамина копия, красавица".

"Да что же это такое, бусинка".

"Куколка моя! Такой красивый макияж, тебе идет".

"Милая Раушан, как всегда, само очарование! Наглядеться на тебя просто невозможно!"

"Она мало того, что очень красивая, так еще и от нее веет такой приятной энергетикой. Жаным".

Но нашлись среди подписчиков и те, кто раскритиковал макияж Кудайберген:

"Слишком сильно накрасили, стала взрослее".

"Раушан, красотка, не обижайся, но этот мейкап тебе не идет".

"Ты сама – красивая. Так сильно накрасили, что тебя не узнать".

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О том, что единственная родная сестренка Димаша выходит замуж, стало известно 30 апреля 2025 года. В этот день Раушан опубликовала в Instagram романтичное весеннее видео, в котором предстала в казахском национальном наряде невесты и показала кадры традиционного обряда "сырға салу". Позднее была раскрыта личность жениха.