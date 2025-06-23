Новая публикация Раушан Кудайберген вызвала неоднозначную реакцию
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Накануне, 22 июня 2025 года, единственная родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена опубликовала фотографии, сделанные в Мангистауской области. Но реакция поклонников Раушан выдалась неоднозначной, сообщает Zakon.kz.
Судя по опубликованным в Instagram кадрам, 23-летняя предпринимательница прокатилась на катере по Каспийскому морю.
Одними из первых на публикацию Раушан отреагировали ее мама и жених.
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Большинство фолловеров осыпали Раушан комплиментами и теплыми пожеланиями:
- "Красавица!"
- "Добро пожаловать!"
- "Невероятная красота!"
- "Красота, наслаждайтесь".
- "Мамина копия, красавица".
- "Да что же это такое, бусинка".
- "Куколка моя! Такой красивый макияж, тебе идет".
- "Милая Раушан, как всегда, само очарование! Наглядеться на тебя просто невозможно!"
- "Она мало того, что очень красивая, так еще и от нее веет такой приятной энергетикой. Жаным".
Но нашлись среди подписчиков и те, кто раскритиковал макияж Кудайберген:
- "Слишком сильно накрасили, стала взрослее".
- "Раушан, красотка, не обижайся, но этот мейкап тебе не идет".
- "Ты сама – красивая. Так сильно накрасили, что тебя не узнать".
О том, что единственная родная сестренка Димаша выходит замуж, стало известно 30 апреля 2025 года. В этот день Раушан опубликовала в Instagram романтичное весеннее видео, в котором предстала в казахском национальном наряде невесты и показала кадры традиционного обряда "сырға салу". Позднее была раскрыта личность жениха.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript