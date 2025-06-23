Максим Галкин вновь очаровал поклонников семейным видео
Фото: Instagram/maxgalkinru
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сняла на видео своего супруга шоумена Максима Галкина на крыше одного из домов предположительно в Риме, сообщает Zakon.kz.
Ролик ее муж опубликовал в Instagram. На заднем плане примадонна шутит и называет Галкина красавчиком, советуя ему выбрать более удачную позу для видео.
"Римские каникулы", – подписал пост юморист.
Поклонники певицы тут же отметили, что соскучились по ее голосу и попросили в следующий раз опубликовать совместное видео:
– Красавчик! Даже не обсуждается!
– Максим Александрович, вы конечно красавец, слов нет, но мы просим Аллу Борисовну на следующем видео.
– Чудесного вам отдыха.
– Приятно было услышать Аллу Борисовну, мне так нравились ваши постоянные посты про семью.
– Голос Аллочки – бальзам на наши души! Молодцы! Хорошего отдыха! Вы наши любимые!
Ранее сообщалось, что Пугачева и Галкин обосновались в элитном особняке на Кипре за 1,8 млрд тенге.
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