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Культура и шоу-бизнес

Максим Галкин вновь очаровал поклонников семейным видео

Галкин опубликовал новое семейное видео, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 23:38 Фото: Instagram/maxgalkinru
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сняла на видео своего супруга шоумена Максима Галкина на крыше одного из домов предположительно в Риме, сообщает Zakon.kz.

Ролик ее муж опубликовал в Instagram. На заднем плане примадонна шутит и называет Галкина красавчиком, советуя ему выбрать более удачную позу для видео.

"Римские каникулы", – подписал пост юморист.

Поклонники певицы тут же отметили, что соскучились по ее голосу и попросили в следующий раз опубликовать совместное видео:

– Красавчик! Даже не обсуждается!

– Максим Александрович, вы конечно красавец, слов нет, но мы просим Аллу Борисовну на следующем видео.

– Чудесного вам отдыха.

– Приятно было услышать Аллу Борисовну, мне так нравились ваши постоянные посты про семью.

– Голос Аллочки – бальзам на наши души! Молодцы! Хорошего отдыха! Вы наши любимые!


Ранее сообщалось, что Пугачева и Галкин обосновались в элитном особняке на Кипре за 1,8 млрд тенге.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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