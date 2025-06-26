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Культура и шоу-бизнес

Надежда Кадышева заработает больше 15 млн рублей за выступление для выпускников

Надежда Кадышева выступит 28 июня в Санкт-Петербурге, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 08:38 Фото: Instagram/kadishevaru
28 июня народная артистка России Надежда Кадышева заработает более 15 млн рублей за выступление на празднике для выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию "Абзац" рассказал продюсер Сергей Дворцов. Известно, что исполнительница песни "Плывет веночек" станет хедлайнером мероприятия. Певица исполнит перед выпускниками главные хиты, ставшие популярными среди молодежи.

Солистка ансамбля "Золотое кольцо" выйдет на сцену вместе с сыном Григорием Костюком и исполнит самые популярные среди современной молодежи хиты "Плывет веночек", "Я не колдунья", "Течет ручей".

"Хедлайнер – это самая дорогая позиция у артиста на площадке. Выступление Надежды Кадышевой обойдется в 15-20 млн рублей. У нее действительно сейчас вторая слава, она очень востребованная", – заявил Дворцов.

В последнее время 66-летней Кадышевой удается собирать полные залы. Востребованность артистки столь высока, что билеты на ее шоу разлетаются за короткое время и достаются далеко не всем желающим.

"Вот она, любовь окаянная", – отметили ранние поклонники певицы.

83-летняя американская певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд потеряла голос во время записи аудиокниги своих мемуаров.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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