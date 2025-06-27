Единственная дочь Жанар Айжановой с мужем объявили радостную новость

Казахстанская актриса, модель и дизайнер Айжулдыз Адайбекова и ее муж – экстрим-блогер Сакен Кагаров поделились со своими подписчиками в Instagram радостной вестью, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 27 июня 2025 года, супруги опубликовали видео, в котором объявили о скором пополнении.

"Мы ждем тебя, малыш. +1 Кагаров", – написали счастливые Сакен и Айжулдыз.

Реакции от коллег, друзей и фолловеров долго ждать не пришлось. Они принялись осыпать семью теплыми словами:

"Урааааааа".

"Будьте счастливы".

"Сладкие, поздравляю".

"Легких родов и здоровья малышу".

"Ооо! Поздравляю! Оооочень рада за вас".

"Поздравляю Сакен, Айжулдыз! Мы разделяем вашу радость!"

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