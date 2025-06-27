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Культура и шоу-бизнес

Единственная дочь Жанар Айжановой с мужем объявили радостную новость

Единственная дочь Жанар Айжановой с мужем объявили радостную новость, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 12:49 Фото: Instagram/aizhuldyz_adaibekova
Казахстанская актриса, модель и дизайнер Айжулдыз Адайбекова и ее муж – экстрим-блогер Сакен Кагаров поделились со своими подписчиками в Instagram радостной вестью, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 27 июня 2025 года, супруги опубликовали видео, в котором объявили о скором пополнении.

"Мы ждем тебя, малыш. +1 Кагаров", – написали счастливые Сакен и Айжулдыз.

Реакции от коллег, друзей и фолловеров долго ждать не пришлось. Они принялись осыпать семью теплыми словами:

  • "Урааааааа".
  • "Будьте счастливы".
  • "Сладкие, поздравляю".
  • "Легких родов и здоровья малышу".
  • "Ооо! Поздравляю! Оооочень рада за вас".
  • "Поздравляю Сакен, Айжулдыз! Мы разделяем вашу радость!"

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Фото Динара Халдарова
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