Единственная дочь Жанар Айжановой с мужем объявили радостную новость
Фото: Instagram/aizhuldyz_adaibekova
Казахстанская актриса, модель и дизайнер Айжулдыз Адайбекова и ее муж – экстрим-блогер Сакен Кагаров поделились со своими подписчиками в Instagram радостной вестью, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 27 июня 2025 года, супруги опубликовали видео, в котором объявили о скором пополнении.
"Мы ждем тебя, малыш. +1 Кагаров", – написали счастливые Сакен и Айжулдыз.
Реакции от коллег, друзей и фолловеров долго ждать не пришлось. Они принялись осыпать семью теплыми словами:
- "Урааааааа".
- "Будьте счастливы".
- "Сладкие, поздравляю".
- "Легких родов и здоровья малышу".
- "Ооо! Поздравляю! Оооочень рада за вас".
- "Поздравляю Сакен, Айжулдыз! Мы разделяем вашу радость!"
4 ноября 2024 года стало известно, что Сакен Кагаров сделал предложение руки и сердца Айжулдыз Адайбековой на фоне живописного водопада в Исландии. В начале мая 2025 года возлюбленные сыграли свадьбу, которая вызвала волну возмущения.
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