"Примадонна наша": Роза Рымбаева сорвала овации в России

Советская и казахстанская певица Роза Рымбаева выступила с концертами в России и поделилась кадрами, вызвав восторг подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Артистка приняла участие в V Международном фестивале духовых оркестров "Фанфары в Центре Азии – 2025".





"Спасибо, народ Тывы", – подписала она видеоряд в Instagram.

Подписчики забросали Розу Рымбаеву комплиментами, указав на то, что она гордость казахского народа.

Роза Рымбаева, браво!

Шикарная, певица с прекрасным голосом!

Гордость нации, распространяющая казахский дух по всему миру с 1977 года.

Казахская легенда.

Полный зал, молодец.

Браво!

Гордость наша, до слез.

Примадонна наша 🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿

Перед поездкой в Россию Роза Рымбаева произвела фурор в Туркестане, выступив на одной сцене с сыновьями – Али Окаповым и Мади Рымбаевым.