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Культура и шоу-бизнес

"Примадонна наша": Роза Рымбаева сорвала овации в России

казахстанская певица Роза Рымбаева, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 16:12 Фото: Instagram/rozarymbaeva
Советская и казахстанская певица Роза Рымбаева выступила с концертами в России и поделилась кадрами, вызвав восторг подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Артистка приняла участие в V Международном фестивале духовых оркестров "Фанфары в Центре Азии – 2025".


"Спасибо, народ Тывы", – подписала она видеоряд в Instagram.

Подписчики забросали Розу Рымбаеву комплиментами, указав на то, что она гордость казахского народа.

  • Роза Рымбаева, браво!
  • Шикарная, певица с прекрасным голосом!
  • Гордость нации, распространяющая казахский дух по всему миру с 1977 года.
  • Казахская легенда.
  • Полный зал, молодец.
  • Браво!
  • Гордость наша, до слез.
  • Примадонна наша 🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿

Перед поездкой в Россию Роза Рымбаева произвела фурор в Туркестане, выступив на одной сцене с сыновьями – Али Окаповым и Мади Рымбаевым.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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