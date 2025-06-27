"Примадонна наша": Роза Рымбаева сорвала овации в России
Фото: Instagram/rozarymbaeva
Советская и казахстанская певица Роза Рымбаева выступила с концертами в России и поделилась кадрами, вызвав восторг подписчиков, сообщает Zakon.kz.
Артистка приняла участие в V Международном фестивале духовых оркестров "Фанфары в Центре Азии – 2025".
"Спасибо, народ Тывы", – подписала она видеоряд в Instagram.
Подписчики забросали Розу Рымбаеву комплиментами, указав на то, что она гордость казахского народа.
- Роза Рымбаева, браво!
- Шикарная, певица с прекрасным голосом!
- Гордость нации, распространяющая казахский дух по всему миру с 1977 года.
- Казахская легенда.
- Полный зал, молодец.
- Браво!
- Гордость наша, до слез.
- Примадонна наша 🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿
Перед поездкой в Россию Роза Рымбаева произвела фурор в Туркестане, выступив на одной сцене с сыновьями – Али Окаповым и Мади Рымбаевым.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript