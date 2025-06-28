Ты сильная, справишься: поклонники поддержали Жулдыз Абдукаримову в комментариях
Ролик Абдукаримова опубликовала в Instagram.
"Все могут видеть, как ты выглядишь внешне. Но очень мало тех, кто знает, что у тебя на душе", – подписала пост артистка.
Подписчики телеведущей восхитились ее обликом и одарили множеством комплиментов:
– В глазах – счастье, в сердце – любовь, на щеках – румянец, а внутри маленькая жизнь. Всевышний подарил тебе чудо.
– Бог подарил несказанное чудо! Ты станешь счастливой мамочкой в пятый раз. Храни вас Бог.
– Самая красивая женщина – это та, которая носит под сердцем маленькое сердечко.
– Ты расцвела, похорошела, слегка ведь даже пополнела. Все ждем рождения малышки. Ты сильная такая, ты женщина и не боишься ничего, жизнь новую в этот мир впуская, не бойся, ты сильная, справишься сама. С тобой ведь рядом твои дети, ведь ты и так бомбическая мамочка!
Ранее 37-летняя Жулдыз, которая с четырьмя детьми долгое время снимала квартиру, показала ключи от собственного жилья.