Ты сильная, справишься: поклонники поддержали Жулдыз Абдукаримову в комментариях

Ролик Абдукаримова опубликовала в Instagram.

Подписчики телеведущей восхитились ее обликом и одарили множеством комплиментов:

– В глазах – счастье, в сердце – любовь, на щеках – румянец, а внутри маленькая жизнь. Всевышний подарил тебе чудо.

– Бог подарил несказанное чудо! Ты станешь счастливой мамочкой в пятый раз. Храни вас Бог.

– Самая красивая женщина – это та, которая носит под сердцем маленькое сердечко.

– Ты расцвела, похорошела, слегка ведь даже пополнела. Все ждем рождения малышки. Ты сильная такая, ты женщина и не боишься ничего, жизнь новую в этот мир впуская, не бойся, ты сильная, справишься сама. С тобой ведь рядом твои дети, ведь ты и так бомбическая мамочка!