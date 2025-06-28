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Культура и шоу-бизнес

Ты сильная, справишься: поклонники поддержали Жулдыз Абдукаримову в комментариях

Жулдыз Абдукаримова вызвала восхищение у подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 19:27 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова поделилась с подписчиками новым видео в ярком красном платье, в котором она была на выпускном у дочери. Однако подписала пост артистка неоднозначно, намекая на непростую ситуацию в душе, сообщает Zakon.kz.

Ролик Абдукаримова опубликовала в Instagram.

"Все могут видеть, как ты выглядишь внешне. Но очень мало тех, кто знает, что у тебя на душе", – подписала пост артистка.

Подписчики телеведущей восхитились ее обликом и одарили множеством комплиментов:

– В глазах – счастье, в сердце – любовь, на щеках – румянец, а внутри маленькая жизнь. Всевышний подарил тебе чудо.

– Бог подарил несказанное чудо! Ты станешь счастливой мамочкой в пятый раз. Храни вас Бог.

– Самая красивая женщина – это та, которая носит под сердцем маленькое сердечко.

– Ты расцвела, похорошела, слегка ведь даже пополнела. Все ждем рождения малышки. Ты сильная такая, ты женщина и не боишься ничего, жизнь новую в этот мир впуская, не бойся, ты сильная, справишься сама. С тобой ведь рядом твои дети, ведь ты и так бомбическая мамочка!

Ранее 37-летняя Жулдыз, которая с четырьмя детьми долгое время снимала квартиру, показала ключи от собственного жилья.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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