"Что мы, мужчины, делаем не так?": Арман Давлетяров поделился личной драмой

Казахстанский и российский медиаменеджер Арман Давлетяров рассказал, чем обернулась жизнь без супруги в течение нескольких дней, сообщает Zakon.kz.

Не очень приятной истории бывший генеральный директор телеканала "Муз-ТВ" посвятил пост в Instagram.

"Уже не в первый раз я остаюсь дома один с пятью детьми. Супруга улетела к родителям – в этот раз без детей. Лето. Каникулы. Мы вместе: готовим, смеемся, играем, ходим в театры, музеи, убираемся во дворе", – начал он рассказ.

А дальше Давлетяров перешел к тому, что из-за отсутствия жены "в доме стало по-другому".

"Стало пусто. Ее не хватает. Не потому что тяжело. А потому что с ней – по-другому. Теплее. Спокойнее. Каждый раз понимаю: женщина в семье – это не про обязанности. Это про атмосферу и любовь, которые она приносит просто тем, что рядом. Семья – это когда мама рядом. Просто рядом с нами", – написал он.

И далее перечислил неприятности, которые случились с его детьми за время отсутствия мамы.

"На сегодняшний день перед ее возвращением я имею следующее: у меня дома – лазарет. Один ребенок сломал руку, в гипсе. У другого – температура, простыл. Третьему вызывали скорую ночью: защемление нерва после занятий спортом, ездим по врачам, лечимся. У четвертого воспалилась десна, и два зуба пришлось удалить. У пятого появилась сыпь – дерматолог, мази, наблюдение. Как вам такое? И все это – в течение недели. Как только Мавжуда уехала – все и началось. Сразу. Со всеми. При мне. Ей, конечно, мы ничего не сказали, чтобы не беспокоить, делаем вид, что все отлично. Она сегодня ночью прилетает. И ее ждет… такой "сюрприз". Объясните мне вы: почему все это происходит именно в ее отсутствие и почему – именно при мне? Что мы, мужчины, делаем не так?" – задался вопросом Арман.

Арман и Мавжуда женились 22 августа 2003 года. Они воспитывают пятерых детей: четверых сыновей и дочь. Давлетяров часто посвящает посты, в том числе философские, детям и жене. Один из последних был о выпускном сына.