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Колыбельная Баян Алагузовой насмешила пользователей Казнета

продюсер , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 23:32 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
30 сентября казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала видео о том, как она проводит вечера, сообщает Zakon.kz.

Роликом, где она в домашнем халате поет колыбельную дочери, Алагузова поделилась с подписчиками в Instagram.

В песне продюсер называет дочь тараканчиком, что насмешило и умилило ее подписчиков:

– Очень познавательная песня...

– Все балуют по-разному, я начинаю так: квакушонок, слапенок.

– Вам очень идет быть мамой, сильная женщина.

– Наслаждайтесь своими дочерями, вы будете отличной мамой для обеих.

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

14 сентября Баян Алагузова провела обряд "Қырқынан шығару" для дочери Алисы.

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