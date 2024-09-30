Колыбельная Баян Алагузовой насмешила пользователей Казнета
Роликом, где она в домашнем халате поет колыбельную дочери, Алагузова поделилась с подписчиками в Instagram.
В песне продюсер называет дочь тараканчиком, что насмешило и умилило ее подписчиков:
– Очень познавательная песня...
– Все балуют по-разному, я начинаю так: квакушонок, слапенок.
– Вам очень идет быть мамой, сильная женщина.
– Наслаждайтесь своими дочерями, вы будете отличной мамой для обеих.
5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.
14 сентября Баян Алагузова провела обряд "Қырқынан шығару" для дочери Алисы.