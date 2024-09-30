Колыбельная Баян Алагузовой насмешила пользователей Казнета

30 сентября казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала видео о том, как она проводит вечера, сообщает Zakon.kz.

Роликом, где она в домашнем халате поет колыбельную дочери, Алагузова поделилась с подписчиками в Instagram.

В песне продюсер называет дочь тараканчиком, что насмешило и умилило ее подписчиков:

– Очень познавательная песня... – Все балуют по-разному, я начинаю так: квакушонок, слапенок. – Вам очень идет быть мамой, сильная женщина. – Наслаждайтесь своими дочерями, вы будете отличной мамой для обеих.

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.



14 сентября Баян Алагузова провела обряд "Қырқынан шығару" для дочери Алисы.