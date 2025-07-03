Аллу Пугачёву давно не видели: Галкин порадовал новым снимком

49-летний известный юморист Максим Галкин опубликовал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачёвой. Причиной тому послужили многочисленные просьбы от поклонников известной пары. Как оказалось, фанаты писали ведущему, что давно не видели исполнительницу хита "Айсберг", сообщает Zakon.kz.

Совместная фотография была опубликована 2 июля 2025 года на странице в Instagram. В подписи значится лишь один смайлик в форме сердечка.

Реакция комментаторов не заставила себя ждать.

Какая Аллочка красивая.

Ваши фото излучают любовь. Спасибо, что делитесь.

Класс, вы прекрасны.

Только лучшие пожелания вашей семье.

Аллочка! Максюша, спасибо!

Изумительно и потрясающе. Красивые и счастливые!

Ну, наконец-то, мы ждали.

Долгих вам лет!

Лучшие.

Алла Борисовна, живите. Любим вас! Лучшая!

Вы неотразимы! Радуйтесь жизни!

Судя по предыдущим публикациям, семья знаменитостей сейчас находится в Риме.

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Ранее известный казахстанский певец Беркут (настоящее имя – Айбек Жансеитов) также порадовал армию поклонников новой семейной публикацией. Артист разместил короткое видео, где наглядно сумел показать, как выглядит счастье.