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Культура и шоу-бизнес

Мейирхан Шерниязов сделал большое обращение после выхода на свободу

Мейирхан Шерниязов, первое обращение после освобождения, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 16:04 Фото: Instagram/make_sakevich
Казахстанский вайнер Мейирхан Шерниязов, вышедший на свободу спустя три года после задержания, опубликовал обращение к аудитории. 5 июля 2025 года он разместил небольшое видео с благодарностью, сообщает Zakon.kz.

Шерниязов уточнил, что впервые с апреля 2022 года выходит в эфир:

"В первую очередь хочу поблагодарить всех подписчиков, зрителей, родственников, друзей, братьев. Спасибо вам. До этого времени был тяжелый период, который прошли вместе с друзьями, семьей, родственниками... Всех хочу только поблагодарить, большое спасибо вам".

Он также утончил, что после новости об его освобождении боялся читать комментарии.

"Но все пишут лишь хорошие, светлые пожелания. С тех пор, как вышел, все (таксисты, прохожие) желают только хорошего, светлого пути. Каждый проходит через испытания..."Мейирхан Шерниязов

Также Шерниязов, читая комментарии заметил, что некоторые спрашивают: "Почему мало сидел?"

"Во-первых, сидеть – нелегко. Во-вторых, не совсем корректно написали: нас задержали 19 апреля 2022 года, а приговор вступил в силу 1 февраля 2024 года. Так как у нас была колония минимальной безопасности, у нас 1 день (в СИЗО) считается как за 2 дня. Если все правильно рассчитать, то я отбыл свое, день в день и вышел". Мейирхан Шерниязов

"В целом, много вопросов про наше дело. Есть многое, о чем хочу рассказать. Чтобы не выглядеть тем, кто вышел и сразу начал оправдываться, я буду рассказывать по чуть-чуть в свое время: как было, кто, и тому подобное..." – продолжил он.

Также актер уверен, что впереди его ждут новая жизнь, новый этап.

"Мы на протяжении всего времени не просто лежали, мы придумывали разные проекты (сериалы, кино). Я хочу делать не только короткие вайны, но и что-то большее – сериалы, кино. Самый первый фильм, который я хочу выпустить, его рабочее название "Братжан" или "Братан". В нем будет, конечно, про жизнь в тюрьме и другое".Мейирхан Шерниязов

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 16:04
Актер Мейирхан Шерниязов вышел на свободу

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой – дело Mudabarah Capital. Они были взяты под стражу. В начале 2023 года, когда начался суд, прокурор озвучил подробности масштабного обмана на миллиарды тенге. В июне того же года огласили приговор. Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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