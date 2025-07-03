Актер Мейирхан Шерниязов вышел на свободу

Казахстанский актер Мейирхан Шерниязов вышел из мест заключения, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля 2025 года, из его Instagram.

"Аллаға шүкір…" – подписал Шерниязов видео, на котором выходит из соответствующего учреждения, а также посещает мечеть.

"Это не амнистия и не УДО. У меня окончание срока, вот и вышел. Поначалу сидели в центральном СИЗО, потом в Павлодаре, затем в Алматы. Теперь вернулся к семье, чувствую себя хорошо", – рассказал Шерниязов ZTB.

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой – дело Mudabarah Capital. Они были взяты под стражу. В начале 2023 года, когда начался суд, прокурор озвучил подробности масштабного обмана на миллиарды тенге. В июне того же года огласили приговор. Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.