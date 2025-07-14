Прыгай или умри: аттракцион из "Игры в кальмара" установили в Бангкоке

Гигантские 12-метровые статуи для игры в скакалку из третьего сезона "Игры в кальмара" поставили в столице Таиланда, сообщает Zakon.kz.

Аттракцион расположен рядом со знаменитым храмом Ват Сутхат Тхеп Варарам и Гигантскими качелями. Он воссоздает игру сериала "прыжки со скакалкой".



Статуи вращают настоящий гигантский канат. Правда, в отличие от смертельных испытаний эта версия игры развлекательная. Но, судя по распространяемым в соцсетях кадрам, и на этом аттракционе можно травмироваться, если не отнестись к прыжкам серьезно.

Как пишет Bmoutdoor, эти статуи – рекламная кампания Netflix, и установленные скульптуры не только самые большие, когда-либо созданные для рекламной кампании в Таиланде, но и самые большие в мире, основанные на телесериале.

Третий сезон культового сериала вышел на Netflix 27 июня 2025 года. В честь этого в Сеуле провели парад, на котором по улицам города провезли огромную статую куклы-убийцы Ён-хи из сериала.

У сериала может появиться продолжение в американском исполнении.