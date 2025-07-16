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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген кардинально сменил образ

Казахстанский певец Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 17:05 Фото: kudaibergenov.dimash
Димаш Кудайберген поделился кадрами с новых съемок. Его образ претерпел кардинальные изменения, сообщает Zakon.kz.

Если обычно известный казахстанский певец предстает на концертах и в клипах в романтичных образах, то на опубликованных 16 июля в Instagram фото и видео Димаш примерил мужественный костюм – железные доспехи воина. Артист продемонстрировал умение обращаться с мечом, перевоплотившись в сурового и жесткого воителя.

"Привет со съемок", – подписал Димаш публикацию.

Реакция поклонников певца не заставила себя долго ждать. За 30 минут пост набрал более 8 тыс. лайков и свыше 700 восторженных комментариев:

  • Клянусь, я не узнала тебя с первого взгляда!
  • Наш воин.
  • Вот это даааааа...батыр какой. Оооооооо...дар речи вообще пропал.
  • Без слов... Он просто чувствует.
  • Красавчик. Настоящий воин.
  • И что теперь делать бедным дамам, когда идеальный мужчина вдруг решил стать воином? Где записаться в твое королевство?
  • Готовится что-то масштабное, умеет же удивлять! Настоящий воин.
  • И есть ли то, что тебе неподвластно, пересматриваю видео, я просто потеряла дар речи.

12 июля Димаш Кудайберген порадовал подписчиков публикацией со своей песней, которая стала хитом осенью 2024 года.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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