Димаш Кудайберген кардинально сменил образ

Димаш Кудайберген поделился кадрами с новых съемок. Его образ претерпел кардинальные изменения, сообщает Zakon.kz.

Если обычно известный казахстанский певец предстает на концертах и в клипах в романтичных образах, то на опубликованных 16 июля в Instagram фото и видео Димаш примерил мужественный костюм – железные доспехи воина. Артист продемонстрировал умение обращаться с мечом, перевоплотившись в сурового и жесткого воителя.

"Привет со съемок", – подписал Димаш публикацию.

Реакция поклонников певца не заставила себя долго ждать. За 30 минут пост набрал более 8 тыс. лайков и свыше 700 восторженных комментариев:

Клянусь, я не узнала тебя с первого взгляда!

Наш воин.

Вот это даааааа...батыр какой. Оооооооо...дар речи вообще пропал.

Без слов... Он просто чувствует.

Красавчик. Настоящий воин.

И что теперь делать бедным дамам, когда идеальный мужчина вдруг решил стать воином? Где записаться в твое королевство?

Готовится что-то масштабное, умеет же удивлять! Настоящий воин.

И есть ли то, что тебе неподвластно, пересматриваю видео, я просто потеряла дар речи.

12 июля Димаш Кудайберген порадовал подписчиков публикацией со своей песней, которая стала хитом осенью 2024 года.