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Культура и шоу-бизнес

Стилист назвала вещи, которые визуально убирают живот

выпирающий живот, одежда, стилист, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 22:21 Фото: pixabay
Известный стилист Клэр Холл советует обратить внимание на корректирующее белье. Идеальным вариантом для женщин с неидеальной фигурой станут утягивающие колготки и шорты с высокой талией, сообщает Zakon.kz.

Холл также рекомендует отказаться от узких джинсов, поскольку они подчеркивают выпирающий живот, пишет The Sun.

"Вместо них лучше выбрать брюки с широкими штанинами с боковой молнией. Помимо этого, эксперт предложила присмотреться к плиссированным юбкам А-силуэта, кофтам с оборками или вещам с баской над линией талии. Также она порекомендовала выбирать одежду на размер больше", – говорится в публикации.

Ну а при выборе купальника стилист посоветовала выбирать бикини, у которых плавки имеют высокую посадку и V-образный вырез.

Ранее ведущий "Модного приговора" стилист Александр Рогов озвучил главный тренд лета 2025 года.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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