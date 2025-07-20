Стилист назвала вещи, которые визуально убирают живот

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Известный стилист Клэр Холл советует обратить внимание на корректирующее белье. Идеальным вариантом для женщин с неидеальной фигурой станут утягивающие колготки и шорты с высокой талией, сообщает Zakon.kz.

Холл также рекомендует отказаться от узких джинсов, поскольку они подчеркивают выпирающий живот, пишет The Sun. "Вместо них лучше выбрать брюки с широкими штанинами с боковой молнией. Помимо этого, эксперт предложила присмотреться к плиссированным юбкам А-силуэта, кофтам с оборками или вещам с баской над линией талии. Также она порекомендовала выбирать одежду на размер больше", – говорится в публикации. Ну а при выборе купальника стилист посоветовала выбирать бикини, у которых плавки имеют высокую посадку и V-образный вырез. Ранее ведущий "Модного приговора" стилист Александр Рогов озвучил главный тренд лета 2025 года.

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