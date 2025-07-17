Алау – как бабушка? Поклонники сравнили дочь Нуртаса с Гульзирой Айдарбековой
Фото: Instagram/kaalau__
Средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой очаровала аудиторию выходом в свет. 16-летняя Алау отправилась на блогерскую вечеринку и опубликовала ряд снимков и видео с гламурного мероприятия, сообщает Zakon.kz.
Сначала девушка показала подготовку к торжеству.
Дочь знаменитых родителей уточнила в описании к постам, что все происходило еще 13 июля 2025 года.
Под постом комментаторы после просмотра оставили хвалебные отзывы. Кто-то даже сравнил ее с бабушкой Гульзирой Айдарбековой.
- Красотка.
- Вау, супер. Бабушка Гульзира – копия.
- Четко.
- Покори там всех.
- Такая красивая.
- Шикарная модель.
- Нежная, дерзкая, яркая, сильная.
Примечательно, что не так давно девушка не справилась с наплывом критики и замечаний со стороны общественности. Она обратилась к хейтерам через социальные сети.
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