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Культура и шоу-бизнес

Алау – как бабушка? Поклонники сравнили дочь Нуртаса с Гульзирой Айдарбековой

Алау, комплименты, фанаты, дочь Нуртаса и Айдарбековой, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 12:52 Фото: Instagram/kaalau__
Средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой очаровала аудиторию выходом в свет. 16-летняя Алау отправилась на блогерскую вечеринку и опубликовала ряд снимков и видео с гламурного мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Сначала девушка показала подготовку к торжеству.

Дочь знаменитых родителей уточнила в описании к постам, что все происходило еще 13 июля 2025 года.

Под постом комментаторы после просмотра оставили хвалебные отзывы. Кто-то даже сравнил ее с бабушкой Гульзирой Айдарбековой.

  • Красотка.
  • Вау, супер. Бабушка Гульзира – копия.
  • Четко.
  • Покори там всех.
  • Такая красивая.
  • Шикарная модель.
  • Нежная, дерзкая, яркая, сильная.

Примечательно, что не так давно девушка не справилась с наплывом критики и замечаний со стороны общественности. Она обратилась к хейтерам через социальные сети.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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