Алау – как бабушка? Поклонники сравнили дочь Нуртаса с Гульзирой Айдарбековой

Средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой очаровала аудиторию выходом в свет. 16-летняя Алау отправилась на блогерскую вечеринку и опубликовала ряд снимков и видео с гламурного мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Сначала девушка показала подготовку к торжеству.



Дочь знаменитых родителей уточнила в описании к постам, что все происходило еще 13 июля 2025 года.

Под постом комментаторы после просмотра оставили хвалебные отзывы. Кто-то даже сравнил ее с бабушкой Гульзирой Айдарбековой.

Красотка.

Вау, супер. Бабушка Гульзира – копия.

Четко.

Покори там всех.

Такая красивая.

Шикарная модель.

Нежная, дерзкая, яркая, сильная.

Примечательно, что не так давно девушка не справилась с наплывом критики и замечаний со стороны общественности. Она обратилась к хейтерам через социальные сети.