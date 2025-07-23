"Так вот вы откуда": преображение молодой жены Евгения Петросяна потрясло публику

36-летняя Татьяна Брухунова продолжает экспериментировать с образами. Ее последнее преображение сразило подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Жена российского юмориста Евгения Петросяна примерила наряд в стиле эпохи модерн конца XIX – начала XX века: нежное белое платье в пол с кружевами и воздушную шляпку.

"Неимоверно люблю эксперименты. Спасибо за приглашение к одному из таких, винтажный фотопроект...", – подписала снимок Брухунова.

Ее необычный образ привел подписчиков в восторг:

Это просто восхитительно.

Так вот вы откуда.

Прелестно.

Красиво...нежно...превосходно!

Вам очень идет.

Богиня!

Если бы у сказочного волшебного зеркальца спросили, кто на свете всех милее, оно бы ни минуты не колебалось с ответом. Разумеется, вы и только вы!

Тургеневская барышня.

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