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Культура и шоу-бизнес

"Так вот вы откуда": преображение молодой жены Евгения Петросяна потрясло публику

жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 11:16 Фото: Instagram/bruhunova
36-летняя Татьяна Брухунова продолжает экспериментировать с образами. Ее последнее преображение сразило подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Жена российского юмориста Евгения Петросяна примерила наряд в стиле эпохи модерн конца XIX – начала XX века: нежное белое платье в пол с кружевами и воздушную шляпку.

"Неимоверно люблю эксперименты. Спасибо за приглашение к одному из таких, винтажный фотопроект...", – подписала снимок Брухунова.

Ее необычный образ привел подписчиков в восторг:

  • Это просто восхитительно.
  • Так вот вы откуда.
  • Прелестно.
  • Красиво...нежно...превосходно!
  • Вам очень идет.
  • Богиня!
  • Если бы у сказочного волшебного зеркальца спросили, кто на свете всех милее, оно бы ни минуты не колебалось с ответом. Разумеется, вы и только вы!
  • Тургеневская барышня.

16 июля 2025 года своих фанатов по всему миру кардинальной сменой образа шокировал Димаш Кудайберген.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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