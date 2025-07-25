Алсу раскрыла город, в котором впервые влюбилась
Этим городом оказался Лондон, в котором 42-летняя исполнительница хита "Иногда" недавно провела несколько дней.
"Несколько прекрасных дней в Лондоне… Город, где прошла моя юность. Город, в котором я когда-то жила – долго, ярко, интересно! Школа, первые друзья, первые влюбленности… Все было таким настоящим, живым, полным эмоций. Я гуляла по улицам, которые когда-то знала наизусть – и ловила странное чувство: все родное, но как будто уже из другого мира", – написала Алсу.
По словам артистки, Лондон навсегда останется в ее сердце.
"И сколько бы лет ни прошло, ты всегда будешь частью меня. Спасибо за воспоминания. Теплые и бесценные", – заключила Алсу.
Подписчики певицы, которых у нее около 3 млн, больше остались в восторге не от фотокарточек, а от красоты своего кумира. Они буквально завалили Алсу комплиментами. Не обошлось и без упоминания ее бывшего мужа. Фолловеры отметили, что после развода исполнительница расцвела:
- "Куколка".
- "Как можно быть такой красивой".
- "Красавица, всегда отлично выглядишь".
- "Богиня красоты. Моя любовь с детства".
- "Прелесть, какие чудесные фотографии".
- "Все-таки как женщина расцветает без мужа/"якоря".
- "Все в одном человеке – обаяние, интеллигентность, стиль, доброта, открытость, любовь, нежность, талант. И как достойно проживает расставание с любимым".
Ранее Алсу рассказала о пластических операциях. Певица пояснила, что устала от вопросов о пластических операциях. Она объяснила, что пока не прибегала к хирургическим вмешательствам на лице, но когда придет время, не будет отказываться от такой возможности.