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Культура и шоу-бизнес

Алсу раскрыла город, в котором впервые влюбилась

Алсу, российская певица, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 14:44 Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу Абрамова накануне, 24 июля 2025 года, пооткровенничала с подписчиками в Instagram. Она рассказала о городе, в котором прошла ее юность и произошла первая влюбленность, сообщает Zakon.kz.

Этим городом оказался Лондон, в котором 42-летняя исполнительница хита "Иногда" недавно провела несколько дней.

"Несколько прекрасных дней в Лондоне… Город, где прошла моя юность. Город, в котором я когда-то жила – долго, ярко, интересно! Школа, первые друзья, первые влюбленности… Все было таким настоящим, живым, полным эмоций. Я гуляла по улицам, которые когда-то знала наизусть – и ловила странное чувство: все родное, но как будто уже из другого мира", – написала Алсу.

По словам артистки, Лондон навсегда останется в ее сердце.

"И сколько бы лет ни прошло, ты всегда будешь частью меня. Спасибо за воспоминания. Теплые и бесценные", – заключила Алсу.

Подписчики певицы, которых у нее около 3 млн, больше остались в восторге не от фотокарточек, а от красоты своего кумира. Они буквально завалили Алсу комплиментами. Не обошлось и без упоминания ее бывшего мужа. Фолловеры отметили, что после развода исполнительница расцвела:

  • "Куколка".
  • "Как можно быть такой красивой".
  • "Красавица, всегда отлично выглядишь".
  • "Богиня красоты. Моя любовь с детства".
  • "Прелесть, какие чудесные фотографии".
  • "Все-таки как женщина расцветает без мужа/"якоря".
  • "Все в одном человеке – обаяние, интеллигентность, стиль, доброта, открытость, любовь, нежность, талант. И как достойно проживает расставание с любимым".

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 14:44
17-летняя дочь Алсу и Яна Абрамова обратилась к звездной матери по особому случаю

Ранее Алсу рассказала о пластических операциях. Певица пояснила, что устала от вопросов о пластических операциях. Она объяснила, что пока не прибегала к хирургическим вмешательствам на лице, но когда придет время, не будет отказываться от такой возможности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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