Макпал Жунусова выразила соболезнования солисту "МузАРТ" Сакену Майгазиеву

Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Жунусова выразила соболезнования семье Сакена Майгазиева в связи с кончиной его матери, сообщает Zakon.kz.

В Instagram артистка опубликовала пост, в котором пожелала усопшей упокоения в раю, а ее родным – сил и благополучия. Она также отметила, что семья воспитала достойных детей, и вспомнила благословения, которые получала от матери Сакена.

"Пусть душа вашей мамы обретет покой, пусть она будет в раю. Пусть ваши потомки живут тысячу лет. Мы не раз получали благословения вашей мамы. Пусть земля ей будет пухом", – написала Макпал Жунусова.

В комментариях поклонники присоединились к соболезнованиям.

Сакен Майгазиев – известный казахстанский эстрадный певец, музыкальный продюсер, телеведущий и педагог. Он получил широкую известность как бессменный солист культовой казахстанской поп-группы "МузАРТ", в которой поет с 2001 года.

Ранее сообщалось, что Сакен Майгазиев после рождения внучки "нашел" себе новую работу.