Памела Андерсон с сыновьями посетила премьеру фильма "Голый пистолет" в США

28 июля звезда "Спасателей Малибу" и ее дети – 29-летний Брэндон Томас и 27-летний Дилан Джаггер – прошлись по красной дорожке нью-йоркской премьеры фильма "Голый пистолет", сообщает Zakon.kz.

Памела родила сыновей от скандального музыканта Томми Ли, с которым рассталась в 1998 году. Фотографиями с мероприятия актриса поделилась на своей странице в Instagram.

На них Памела Андерсон сияет рядом с Лиамом Нисоном. Актеры в фильме сыграли влюбленных. Многие считают, что чувства на экране стали реальными и у актеров начался роман. 58-летняя актриса и ее 73-летний партнер пока не подтвердили информацию об отношениях.

Фото: Instagram/pamelaanderson

Актеры пребывали в прекрасном настроении. Памела и Лиам улыбались, обнимались и всячески демонстрировали интерес друг к другу. Они позировали на ковровой дорожке вдвоем, также вместе с детьми.

Исполнитель главной роли в картине "Список Шиндлера" взял с собой 30-летнего Майкла и 28-летнего Дэниэла. Дети появились в браке Лиама с Наташей Ричардсон. Актриса погибла в 2009 году, получив травму головы во время катания на горных лыжах.

Тем временем в британском Vogue возмущены тем, что фотографии со съемочной площадки второй части культового фильма уже всем надоели.