#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
542.03
627.29
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
542.03
627.29
6.66
Культура и шоу-бизнес

Памела Андерсон с сыновьями посетила премьеру фильма "Голый пистолет" в США

Дети Памелы Андерсон, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 08:45 Фото: Instagram/pamelaanderson
28 июля звезда "Спасателей Малибу" и ее дети – 29-летний Брэндон Томас и 27-летний Дилан Джаггер – прошлись по красной дорожке нью-йоркской премьеры фильма "Голый пистолет", сообщает Zakon.kz.

Памела родила сыновей от скандального музыканта Томми Ли, с которым рассталась в 1998 году. Фотографиями с мероприятия актриса поделилась на своей странице в Instagram.

На них Памела Андерсон сияет рядом с Лиамом Нисоном. Актеры в фильме сыграли влюбленных. Многие считают, что чувства на экране стали реальными и у актеров начался роман. 58-летняя актриса и ее 73-летний партнер пока не подтвердили информацию об отношениях.

Фото: Instagram/pamelaanderson

Актеры пребывали в прекрасном настроении. Памела и Лиам улыбались, обнимались и всячески демонстрировали интерес друг к другу. Они позировали на ковровой дорожке вдвоем, также вместе с детьми.

Исполнитель главной роли в картине "Список Шиндлера" взял с собой 30-летнего Майкла и 28-летнего Дэниэла. Дети появились в браке Лиама с Наташей Ричардсон. Актриса погибла в 2009 году, получив травму головы во время катания на горных лыжах.

Тем временем в британском Vogue возмущены тем, что фотографии со съемочной площадки второй части культового фильма уже всем надоели.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Сноха Розы Рымбаевой поехала отдыхать в родной аул
Культура и шоу-бизнес
08:25, Сегодня
Сноха Розы Рымбаевой поехала отдыхать в родной аул
"Молочная девочка": Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с кондитером
Культура и шоу-бизнес
07:50, Сегодня
"Молочная девочка": Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с кондитером
Стартовали съемки нового сериала "Гордость и предубеждение"
Культура и шоу-бизнес
07:07, Сегодня
Стартовали съемки нового сериала "Гордость и предубеждение"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: