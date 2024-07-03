Памела Андерсон поблагодарила поклонников за поздравления

1 июля звезда "Спасателей Малибу" поблагодарила поклонников за поздравления с Днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Актриса отпраздновала свой 57-й день рождения. Традиционное фото без макияжа Андерсон опубликовала на своей странице в Instagram. Примечательно, что невзирая на возрастные особенности кожи актриса пропагандирует принципиальный отказ от косметики.

Фото: Instagram/pamelaanderson

Прежде всего, он связан со смертью в 2019 году визажистки Памелы – Алексис Фогель. Она начинала свой карьерный путь на съемочных площадках, а затем стала самой востребованной визажисткой Голливуда. В числе селебрити, с кем она успела поработать: Гвен Стефани, Шакира, Кармен Электра. С Андерсон их свела судьба и самый знаменитый проект Памелы – "Спасатели Малибу". С тех пор, макияжи с техникой кошачьих глаз звезды и тонкие брови стали культовыми в поп-пространстве.

Лишившись подруги, Памела полностью отказалась от макияжа. На Met Gala в интервью для USA Today звезда подчеркнула, что отказ от косметики не был изначально политическим заявлением, но перерос в него. Ведь благодаря позиции Андерсон все больше женщин стали отказываться от постоянного ношения макияжа, а некоторые звезды стали даже выходить на красные дорожки без плотных слоев косметики.

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