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Культура и шоу-бизнес

Настя Ивлеева поздравила Иду Галич с рождением дочери

Блогеры, артисты, знаменитости, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 06:59 Фото: Instagram/_agentgirl_
Российская ведущая Ида Галич принимает поздравления с рождением дочери – они исходят буквально отовсюду. Не осталась в стороне даже бывшая подруга Настя Ивлеева, с которой они поссорились много лет назад, сообщает Zakon.kz.

Ида решила сразу поделиться радостным событием в социальных сетях. На родах присутствовал ее жених – Олег Ледвич. Для них это первый общий ребенок.

Ссора Галич и Ивлеевой длится уже много лет. Когда-то блогеры были подругами и вместе развивали формат вайнов в соцсетях. Казалось, что лидерские позиции Насти тогда были непоколебимы, но когда вышел рейтинг Forbes, она оказалась на 6 месте по заработкам, а Ида – на первом. Галич резко отреагировала на это, высмеяв разные социальные активности подруги.

Ивлеева в ответ резко пошутила по этому поводу, что уже не понравилось Галич. Затем пошли взаимные обвинения, упреки, старые обиды и разочарования.

После этого две подруги пытались помириться, и Ивлеева даже пришла к Галич на интервью, но плотного общения, которое было раньше, не случилось.

Сейчас же, Настя, решила оставить все обиды в прошлом и поздравить экс-подругу со значимым событием.

"Ну как тут сдержаться. Ида, поздравляем с рождением дочери. Это абсолютное чудо, и перед ним никто не в силах устоять, даже бывшие! Искренне радуемся. Будьте здоровы", – написала Ивлеева в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что 35-летняя Ида Галич стала мамой второй раз.

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Аксинья Титова
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