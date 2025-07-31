51-летняя Баян Алагузова показала лучшее фото годовалых дочерей

Очередная фотография младших дочерей Баян и Турсена Алагузовых – Алисы и Алмы, которым в августе 2025 года исполнится годик, вызвала восторг и умиление среди поклонников звездных родителей, сообщает Zakon.kz.

Ею многодетная продюсер поделилась в своем Instagram сегодня, 31 июля.

"Кажется, лучшее фото в сопровождении этой песни Багым", – подписала фото Баян Алагузова.

На публикацию отреагировали старшие наследницы – Айару и Айсауле Бакытбек, а также сестра Багым и племянница Аша Матай.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Подписчики же вновь принялись обсуждать, на кого же больше похожи Алиса и Алма. Они в очередной раз закидали малышек комплиментами:

"Куколки".

"Такие вкусные".

"Красивые принцессы".

"Как они быстро подросли".

"Копия мама Алиса, копия папа Алма".

"Тьфай, тьфай! Песня подходит на 100%!"

"Одна – копия папы, другая – копия мамы. Красавицы".

"Вырисовываются Алагузов Турсен и Алагузова Баян... Только маленькие!"

"А мне в Алисе прям четко видятся черты Турсена, а в Алме – черты Айару".

"Алма – копия папы, особенно форма бровей один в один. Алиса – мамина копия".

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28 июля 2025 года Баян Алагузова опубликовала новую фотографию двух младших дочерей – Алисы и Алмы. Снимок маленьких наследниц Баян и Турсена Алагузовых, сделанный в юрте, восхитил пользователей Казнета.