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Культура и шоу-бизнес

51-летняя Баян Алагузова показала лучшее фото годовалых дочерей

блогер Айару Бакытбек, мама Гульжамал Мухитденова, блогер Айсауле Бакытбек, продюсер Баян Алагузова, , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 14:33 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Очередная фотография младших дочерей Баян и Турсена Алагузовых – Алисы и Алмы, которым в августе 2025 года исполнится годик, вызвала восторг и умиление среди поклонников звездных родителей, сообщает Zakon.kz.

Ею многодетная продюсер поделилась в своем Instagram сегодня, 31 июля.

"Кажется, лучшее фото в сопровождении этой песни Багым", – подписала фото Баян Алагузова.

На публикацию отреагировали старшие наследницы – Айару и Айсауле Бакытбек, а также сестра Багым и племянница Аша Матай.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Подписчики же вновь принялись обсуждать, на кого же больше похожи Алиса и Алма. Они в очередной раз закидали малышек комплиментами:

  • "Куколки".
  • "Такие вкусные".
  • "Красивые принцессы".
  • "Как они быстро подросли".
  • "Копия мама Алиса, копия папа Алма".
  • "Тьфай, тьфай! Песня подходит на 100%!"
  • "Одна – копия папы, другая – копия мамы. Красавицы".
  • "Вырисовываются Алагузов Турсен и Алагузова Баян... Только маленькие!"
  • "А мне в Алисе прям четко видятся черты Турсена, а в Алме – черты Айару".
  • "Алма – копия папы, особенно форма бровей один в один. Алиса – мамина копия".

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 14:33
Дочь Баян Алагузовой напугали современные парни

28 июля 2025 года Баян Алагузова опубликовала новую фотографию двух младших дочерей – Алисы и Алмы. Снимок маленьких наследниц Баян и Турсена Алагузовых, сделанный в юрте, восхитил пользователей Казнета.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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