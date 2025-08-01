"Никогда не прочтет этих слов": Елена Малышева призналась в любви Леониду Якубовичу на его 80-летие

Многолетний ведущий и художественный руководитель телепрограммы "Поле чудес" Леонид Якубович 31 июля 2025 года отметил 80-летие. С этим знаменательным событием его поздравил президент России, актриса Екатерина Стриженова и известный доктор Елена Малышева, сообщает Zakon.kz.

Поздравительная телеграмма Владимира Путина опубликована на сайте Кремля:

"Талантливый, увлеченный и очень позитивный человек, вы блестяще реализовали свой созидательный потенциал, добились успеха в разных творческих профессиях".

Президент напомнил, что Якубович поистине всенародную любовь заслужил как бессменный ведущий легендарной программы "Поле чудес" – настоящего долгожителя на телевидении.

Екатерина Стриженова добавила, что Якубович очень требовательный и к себе, и к другим. Он никогда не опаздывает и терпеть не может ждать.

"Он надежный товарищ и верный друг. Леонид Аркадьевич в отличной форме подошел к этой дате и я очень хочу пожелать нашему неугомонному Якубовичу – творить в удовольствие! Пожалуй, это самый популярный ведущий, учитывая его долголетие в эфире – количество его разновозрастных поклонников просто не сосчитать!" – отмечено в подписи к поздравлению.

Далее она отметила, что Якубович не ведет страницу в сети. Но передаст все пожелания от подписчиков.

Tелеведущая Елена Малышева уточнила, что возраст Якубовича не имеет никакого отношения к нему:

"80 лет! Он строен, подтянут, он пилотирует самолеты и вертолеты! Он бесконечно предан своей семье и обожает своих детей! Он – величайший труженик! Он – самая большая и заслуженная звезда нашей страны! Он помогает всем, кто в беде! Он бесконечно скромный человек! И никому не рассказывает о своих благородных и прекрасных поступках. А еще он никогда не прочтет этих слов моей огромной любви к нему, потому что он не читает социальные сети и не имеет в них никаких аккаунтов! И все-таки, я признаюсь в любви к Леониду Якубовичу! Лёнечка! Пусть будут здоровы дети, ты и Марина, пусть будет взаимопонимание и полная чаша в твоем доме! Спасибо за любовь и дружбу!"

Примечательно, что вчера, 31 июля, день рождения был и у народной артистки СССР Эдиты Пьехе. С 88-летием ее трогательно поздравил внук Стас Пьеха.