"У нас другие ориентиры": в Казахстане не утихают споры о нарядах Джей Ло
3 августа Самидин опубликовала пост, в котором заявила, что многих заинтересовали откровенные костюмы знаменитости.
"Даже моя дочь (ей 16) отметила, что в Эмиратах Дженнифер выступала в более закрытых нарядах – из уважения к культуре. Мы не Эмираты, и у нас другие ориентиры. Но все же у нас есть ментальность, и, возможно, некоторые образы можно было адаптировать под местную аудиторию. Хотя, конечно, Дженнифер остается собой. Это ее стиль и выражение. Здесь нет однозначного ответа. Важно другое – мы увидели, как молодое поколение уже воспринимает эти вещи иначе. И это повод к осмысленному диалогу, а не к запретам".Сауле Самидин
Мнение, которое высказала продюсер, моментально разлетелось по Казнету и стало предметом для обсуждения. Это привело к тому, что Самидин разместила второй пост для объяснений.
"Мое недавнее высказывание в социальных сетях о сценических костюмах Дженнифер Лопес стало поводом для широкой общественной дискуссии. В этой связи хочу внести ясность. После концерта Дженнифер Лопес моя 16-летняя дочь тихо сказала: "Мама, а в Эмиратах у нее были гораздо более закрытые костюмы, чем у нас…" Эта фраза стала для меня личной точкой размышления. Как мама и как человек, вовлеченный в развитие культурной политики, я не могла не отреагировать".Сауле Самидин
Она уточнила, эти слова не являлись критикой творчества артистки.
"Наоборот, я глубоко уважаю Джей Ло как женщину, которая вдохновляет миллионы своим трудом и энергетикой. Но это был повод поговорить о балансе: между глобальной сценой и местной аудиторией, между свободой творчества и культурной уместностью. Мы ведь хотим развивать культурный туризм? Тогда давайте обсуждать и смыслы, которые мы транслируем через такие мероприятия. Как председатель Евразийской ассоциации креативных индустрий, я на протяжении многих лет продвигаю развитие событийного (MICE) туризма. Я за масштабные концерты, за международных артистов, за культурный обмен".Сауле Самидин
Но, как отмечено в продолжении, она также выступает за то, чтобы Казахстан не терял свою идентичность – ведь культура это не только шоу, это еще и диалог, взаимное уважение и контекст.
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Несмотря на пояснения, комментаторы вновь разделились на два лагеря. Если одни солидарны с депутатом, то другие заговорили о зависти.
- А что значит "культурная уместность" по отношению к нашей стране?
- Мы – светская страна, а Эмираты – нет, не надо выдавать их религиозные ограничения за какие-то нормы для нашей страны.
- Согласна. Важно уметь адаптироваться к разной аудитории и при этом оставаться собой!
- Правильно говорите. Важно сохранять баланс между свободой творчества и культурной уместностью, развивая туризм и уважая местную аудиторию.
- З-з-зависть – плохое чувство.
- Сауле, полностью поддерживаю. Очень важно соблюсти баланс.
- Как же всех триггерит эта тема все-таки!
- Мне 61 год и я смотрела все видео блогеров и как-будто побывала на ее концерте. Но не обращала на ее наряды, а на то, как она танцевала и одновременно пела, и восхищалась этим. Она прилетела на один день. Зачем нам ее перевоспитывать. Это ее жизнь.
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