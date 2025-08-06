Младшая дочь Нуртаса и Абдукаримовой покорила поклонников своей красотой
Фото: Instagram/kaalau__
Начинающая звезда и блогер Алау Нуртас собрала восторженные комплименты подписчиков в Instagram после публикации очередной серии своих снимков, сообщает Zakon.kz.
Фотографиями младшая дочь известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой поделилась накануне, 5 августа 2025 года.
Под публикацией Алау была совсем немногословной и оставила лишь смайлик в виде коричневого сердца, который соответствовал цвету ее топа, в котором она позировала на снимках.
Фолловеры в комментариях буквально завалили любительницу танцев комплиментами:
- "Богиня".
- "Классная".
- "Красавица".
- "Великолепна".
- "Какая прекрасная".
- "Зачем так красиво".
- "Сногсшибательная".
- "Маленькая принцесса".
- "Очень красивая девушка".
- "Алау, как всегда, прекрасна".
- "Какая она шикарная! Фигура – огонь!"
- "У нее внешность, у нее фигура, она просто шикарно выглядит".
Но нашлись среди комментаторов и недоброжелатели, которые сделали замечание дочери Нуртаса и Абдукаримовой:
- "Я бы написала пару "ласковых", но ты дочь Кайрата Нуртаса, которого я уважаю. Одевайся поскромнее, разговаривай и слушай музыку на своем казахском языке, и все".
Ранее Кайрат Нуртас и Наzима удивили поклонников дуэтом.
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