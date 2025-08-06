Младшая дочь Нуртаса и Абдукаримовой покорила поклонников своей красотой

Начинающая звезда и блогер Алау Нуртас собрала восторженные комплименты подписчиков в Instagram после публикации очередной серии своих снимков, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями младшая дочь известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой поделилась накануне, 5 августа 2025 года.

Под публикацией Алау была совсем немногословной и оставила лишь смайлик в виде коричневого сердца, который соответствовал цвету ее топа, в котором она позировала на снимках.

Фолловеры в комментариях буквально завалили любительницу танцев комплиментами:

"Богиня".

"Классная".

"Красавица".

"Великолепна".

"Какая прекрасная".

"Зачем так красиво".

"Сногсшибательная".

"Маленькая принцесса".

"Очень красивая девушка".

"Алау, как всегда, прекрасна".

"Какая она шикарная! Фигура – огонь!"

"У нее внешность, у нее фигура, она просто шикарно выглядит".

Но нашлись среди комментаторов и недоброжелатели, которые сделали замечание дочери Нуртаса и Абдукаримовой:

"Я бы написала пару "ласковых", но ты дочь Кайрата Нуртаса, которого я уважаю. Одевайся поскромнее, разговаривай и слушай музыку на своем казахском языке, и все".

Материал по теме "Что я им сделала?": семью Кайрата Нуртаса объединила волна поддержки после травли

Ранее Кайрат Нуртас и Наzима удивили поклонников дуэтом.