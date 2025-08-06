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Культура и шоу-бизнес

Младшая дочь Нуртаса и Абдукаримовой покорила поклонников своей красотой

Алау, младшая дочь певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 12:02 Фото: Instagram/kaalau__
Начинающая звезда и блогер Алау Нуртас собрала восторженные комплименты подписчиков в Instagram после публикации очередной серии своих снимков, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями младшая дочь известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой поделилась накануне, 5 августа 2025 года.

Под публикацией Алау была совсем немногословной и оставила лишь смайлик в виде коричневого сердца, который соответствовал цвету ее топа, в котором она позировала на снимках.

Фолловеры в комментариях буквально завалили любительницу танцев комплиментами:

  • "Богиня".
  • "Классная".
  • "Красавица".
  • "Великолепна".
  • "Какая прекрасная".
  • "Зачем так красиво".
  • "Сногсшибательная".
  • "Маленькая принцесса".
  • "Очень красивая девушка".
  • "Алау, как всегда, прекрасна".
  • "Какая она шикарная! Фигура – огонь!"
  • "У нее внешность, у нее фигура, она просто шикарно выглядит".

Но нашлись среди комментаторов и недоброжелатели, которые сделали замечание дочери Нуртаса и Абдукаримовой:

  • "Я бы написала пару "ласковых", но ты дочь Кайрата Нуртаса, которого я уважаю. Одевайся поскромнее, разговаривай и слушай музыку на своем казахском языке, и все".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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