Татьяна Буланова против Дженнифер Лопес: в Сети разгорелась "танцевальная война"

На днях в Сети завирусилось видео с танцорами народной артистки России Татьяны Булановой. Незатейливые движения артистов пришлись по душе многочисленной аудитории. Примечательно, что комментаторы не перестают подшучивать, но делают это достаточно деликатно, сообщает Zakon.kz.

Тренд, покоривший зрителей, достаточно новый. Стоило лишь одному акцентировать внимание на танцах, как в социальных сетях сразу стало всплывать все больше видео.

Теперь блогеры и известные личности снимают небольшие ролики, пародируя танцевальную группу.

Авторы видео подчеркивают, что хотели присоединиться к труппе Дженнифер Лопес, но у Булановой оказалось лучше.

Как мне нравится этот тренд, смешной и добрый. А вы слишком профессионально двигаетесь, не зачет.

Меньше энтузиазма. Ну куда столько энергии?

Вы слишком отточенные делаете движения, надо попроще.

Вы слишком хорошо двигаетесь для подтанцовки Булановой. Где футболка с ее лицом? Все, у вас нет шансов попасть к Булановой, придется все-таки к Джей Ло.

Куда вам к Джей Ло! Вы ее затмите. Вы моложе и на нее похожа.

Целый день мне в ленте попадался этот танец.

Вы зачем в такт попадаете? Главную фишку убили!

Все хотят к Татьяне Булановой.

В их ансамбле нет карьерного роста, поэтому свободных мест не предвидится.

Вы в танцах! А Джей Ло пусть курит в сторонке и завидует молча!

А где шажочки самого, который справа? Вы не в танцах! – оттачивают свой юмор комментаторы.

Пока в России снимают юмористические видео, в Казахстане не утихают споры о нарядах Джей Ло, которая выступила с грандиозным концертом в Астане 1 августа.