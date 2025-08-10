В московском аэропорту прозвучала одна из самых известных песен Абая

Мужской хор Ансамбля песни и танца Нацгвардии РК порадовал посетителей московского аэропорта Шереметьево творчеством великого казахстанского поэта Абая, сообщает Zakon.kz.

В честь 180-летия Абая Кунанбайулы казахстанцы a cappella исполнили его песню "Көзімнің қарасы" (Közimniñ karasy).

Эта композиция – одно из самых известных музыкальных произведений поэта. Она стала своеобразной визитной карточкой казахской культуры.

К слову, представители Нацгвардии РК уже демонстрировали знание творчества великого отечественного поэта. К примеру, один из солдат, проходящий службу в Шымкенте, может наизусть прочесть 50 его стихотворений.

Сегодня, 10 августа 2025 года, в стране отмечают День Абая. Ранее с приветственным словом по этому поводу к казахстанцам обратился президент Касым-Жомарт Токаев.