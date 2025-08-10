#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

В московском аэропорту прозвучала одна из самых известных песен Абая

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 10:38 Фото: pexels
Мужской хор Ансамбля песни и танца Нацгвардии РК порадовал посетителей московского аэропорта Шереметьево творчеством великого казахстанского поэта Абая, сообщает Zakon.kz.

В честь 180-летия Абая Кунанбайулы казахстанцы a cappella исполнили его песню "Көзімнің қарасы" (Közimniñ karasy).

Эта композиция – одно из самых известных музыкальных произведений поэта. Она стала своеобразной визитной карточкой казахской культуры.

К слову, представители Нацгвардии РК уже демонстрировали знание творчества великого отечественного поэта. К примеру, один из солдат, проходящий службу в Шымкенте, может наизусть прочесть 50 его стихотворений.

Сегодня, 10 августа 2025 года, в стране отмечают День Абая. Ранее с приветственным словом по этому поводу к казахстанцам обратился президент Касым-Жомарт Токаев.

Андрей Дюсупов
