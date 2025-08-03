50 стихотворений Абая наизусть: солдаты Нацгвардии удивили казахстанцев

Накануне Дня Абая в Нацгвардии продемонстрировали знания родной культуры. К примеру, один из солдат, проходящий службу в Шымкенте, с детства увлечен творчеством великого казахстанского поэта, сообщает Zakon.kz.

Рядовой Бахытжан Артыкбай проявлял интерес к литературе еще в начальной школе, где начал учить стихи Абая Кунанбаева. Позднее он стал победителем республиканского конкурса чтения произведений поэта. Сегодня он знает наизусть более 50 его стихотворений.

"Слова Абая – школа нравственности и мудрости. В свободное время я перечитываю его стихи, стараясь воспитывать свое внутреннее "я". В каждом его стихотворении чувствуется духовная глубина, воспитание и поучительность", – говорит гвардеец.

В рядах войск правопорядка служит и еще один почитатель творчества Абая – рядовой Жулдызбек Ромашев. Он также является призером республиканского конкурса чтецов произведений великого казахского поэта. Его мать – учитель казахского языка и литературы, поэтому с детства он был окружен творчеством Абая Кунанбаева.

В 2025 году исполняется 180 лет со дня рождения великого казахского поэта, просветителя и философа Абая Кунанбая. В Алматы эта значимая дата будет сопровождаться проведением экологической акции в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан".

Ранее казахстанец Маулен Жанболатулы показал, с каким уважением в Китае относятся к памятнику Абая Кунанбаева. Монумент установили в 2014 году в парке "Чаоян" в центре Пекина.