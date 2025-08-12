"Как девочка из "Леон": дочь Баян Алагузовой поразила подписчиков сменой имиджа
Фото: instagram/aissaulebakytbek
Дочь казахстанской продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек опубликовала фотографии в Instagram-аккаунте. На новых фото блогерша показала короткую стрижку, сопроводив ее провокационной подписью, сообщает Zakon.kz.
Новую публикацию Айсауле Бакытбек подписала так:
"Месть – блюдо, которое лучше подавать холодным".
Стильный и привлекающий внимание пост не остался без внимания. Подписчики сравнили образ Айсауле с героиней фильма "Леон" в исполнении Натали Портман:
- "Круто. Как девочка из фильма "Леон".
- "На последней фотографии вы копия мамы".
- "Айса, вы красотка невероятная".
Айсауле не прокомментировала, что побудило ее к кардинальной смене имиджа, но ее образ оценили многие.
Ранее мама Димаша Кудайбергена прокомментировала свадебный наряд дочери.
