Культура и шоу-бизнес

"Я была в шоке": Айжан Байзакова подтвердила слухи из соцсетей

блогер Айжан Байзакова с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 13:14 Фото: Instagram/bayzakova
Поклонники известной казахстанской блогерши Айжан Байзаковой под ее постами в Instagram завалили ее вопросами о третьей беременности. На него 30-летняя инстадива ответила накануне, 1 октября 2025 года, в Stories, сообщает Zakon.kz.

Блогер подтвердила, что с супругом Нурбеком Арыстаном ожидают пополнения. О беременности Айжан узнала в июне, когда с семьей вернулась из отдыха с Мальдивских островов.

"Я была в шоке, потому что мы думали, отдохнем еще года три. И тут начинается жесть", – написала она.

Байзакова рассказала, что прошла дикий токсикоз, и думала, что на этом все позади, но после у нее появилась угроза, и две недели она провела в больнице. В этот период поддержку оказал супруг, который взял на себя заботу о детях.

"Гематома была огроменная. Мне сказали (врачи. – Прим. ред.): "Мы ничего не можем вам обещать, надеемся на Аллаха". Я отменила много перелетов, мероприятий, лежала и ждала. Нурбек приезжал ко мне и пытался поднять настроение, но я ревела просто 24/7... Я все доверила Аллаху", – поделилась блогер.

Фото: Instagram/bayzakova

Инстадива подчеркнула, что женщины – очень сильные, и передала "лучики тепла всем девушкам, кто тоже переживает сложную беременность".

Айжан также поделилась, что в субботу, 4 октября, они с мужем проведут гендер-пати, и предложила своим фолловерам угадать, кто у них будет: мальчик или девочка. Судя по голосам, большинство думают, что у Байзаковой родится долгожданная дочь.

Фото: Instagram/bayzakova

Блогер уточнила, что у нее – 20-я неделя беременности.

"Я пока не определилась, где буду рожать, Астана для меня – темный лес. Поэтому посоветуйте клинику, чтобы палаты были классные", – обратилась Айжан к подписчикам.

12 августа 2025 года брат Айжан Байзаковой сделал неожиданное заявление. 25-летний Алихан объявил о разводе с женой Стефанией.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
