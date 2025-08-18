Димаш Кудайберген трогательно отреагировал на публикацию Раушан
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Накануне, 17 августа 2025 года, сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена порадовала поклонников новой публикацией в Instagram. Раушан, которая совсем недавно вышла замуж, поделилась серией своих снимков в национальном наряде, сообщает Zakon.kz.
Публикацию 23-летняя Кудайберген никак не подписала, но на нее трогательно отреагировал старший брат. Димаш оставил смайлики в виде трех сердечек алого цвета. Раушан ответила брату тем же смайликом.
Более многословным оказался самый младший из семейства Кудайбергенов. По его словам, фотографии сестры были сделаны во время лав-стори.
"Однажды я опубликую бэкстейдж лав-стори, но не обещаю", – написал Мансур.
Фотографии единственной сестренки Димаша не оставили равнодушными ни его фанатов, ни подписчиков самой Раушан:
- "Будь счастлива!"
- "Прекрасная принцесса".
- "Какая красивая девушка".
- "Раушан великолепна в любом образе!"
- "Ах, как красиво! Чудесная девушка – казашка!"
- "Красавица, прекрасный образ. Можно сняться в кино".
Ранее мама Димаша Кудайбергена прокомментировала свадебный наряд дочери.
