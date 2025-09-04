Три сердечка для тещи: зять Светланы Айтбаевой трогательно отреагировал на ее пост

Мама известного казахстанского артиста Димаша Кудайбергена порадовала аудиторию свежими снимками своей дочери с зятем. Светлана Айтбаева разместила несколько фотографий с кокпара, сообщает Zakon.kz.

Так, в спортивном мероприятии принял участие зять семьи – актер Ермахан Аймахан. Его, конечно же, приехала поддержать Раушан Кудайберген.

"Пусть ваши желания сбудутся, мои дорогие", – написала заслуженный деятель Казахстана в подписи к посту.

Комментаторы живо откликнулись на публикацию. Среди них был и сам Ермахан Аймахан. Он был краток, оставив три смайлика в виде сердечек.

Будьте счастливы! Желаю, чтобы все ваши мечты сбывались.

Пусть пожелания молодежи исполнятся.

Какие же они красивые!

Пусть ваша дочь будет счастлива с мужем!

Благословения и счастья семье, – отмечают пользователи с разных уголков планеты.

Кадрами со спортивного мероприятия делятся также и другие участники.

29 августа 2025 года Раушан Кудайберген исполнилось 24 года. Мама звездного семейства Светлана Айтбаева по этому случаю разместила пост с поздравлением на странице в Instagram.