Три сердечка для тещи: зять Светланы Айтбаевой трогательно отреагировал на ее пост
Фото: Instagram/ermaxan_aymaxan
Мама известного казахстанского артиста Димаша Кудайбергена порадовала аудиторию свежими снимками своей дочери с зятем. Светлана Айтбаева разместила несколько фотографий с кокпара, сообщает Zakon.kz.
Так, в спортивном мероприятии принял участие зять семьи – актер Ермахан Аймахан. Его, конечно же, приехала поддержать Раушан Кудайберген.
"Пусть ваши желания сбудутся, мои дорогие", – написала заслуженный деятель Казахстана в подписи к посту.
Комментаторы живо откликнулись на публикацию. Среди них был и сам Ермахан Аймахан. Он был краток, оставив три смайлика в виде сердечек.
- Будьте счастливы! Желаю, чтобы все ваши мечты сбывались.
- Пусть пожелания молодежи исполнятся.
- Какие же они красивые!
- Пусть ваша дочь будет счастлива с мужем!
- Благословения и счастья семье, – отмечают пользователи с разных уголков планеты.
Кадрами со спортивного мероприятия делятся также и другие участники.
29 августа 2025 года Раушан Кудайберген исполнилось 24 года. Мама звездного семейства Светлана Айтбаева по этому случаю разместила пост с поздравлением на странице в Instagram.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript