Культура и шоу-бизнес

Три сердечка для тещи: зять Светланы Айтбаевой трогательно отреагировал на ее пост

Ермахан Аймахан, обращение к теще, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 10:04 Фото: Instagram/ermaxan_aymaxan
Мама известного казахстанского артиста Димаша Кудайбергена порадовала аудиторию свежими снимками своей дочери с зятем. Светлана Айтбаева разместила несколько фотографий с кокпара, сообщает Zakon.kz.

Так, в спортивном мероприятии принял участие зять семьи – актер Ермахан Аймахан. Его, конечно же, приехала поддержать Раушан Кудайберген.

"Пусть ваши желания сбудутся, мои дорогие", – написала заслуженный деятель Казахстана в подписи к посту.

Комментаторы живо откликнулись на публикацию. Среди них был и сам Ермахан Аймахан. Он был краток, оставив три смайлика в виде сердечек.

  • Будьте счастливы! Желаю, чтобы все ваши мечты сбывались.
  • Пусть пожелания молодежи исполнятся.
  • Какие же они красивые!
  • Пусть ваша дочь будет счастлива с мужем!
  • Благословения и счастья семье, – отмечают пользователи с разных уголков планеты.

Кадрами со спортивного мероприятия делятся также и другие участники.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 10:04
Мама Димаша Кудайбергена порадовала поклонников новыми семейными снимками

29 августа 2025 года Раушан Кудайберген исполнилось 24 года. Мама звездного семейства Светлана Айтбаева по этому случаю разместила пост с поздравлением на странице в Instagram.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Это шедевр!": "Третье сентября" Шуфутинского запустили в космосе
Культура и шоу-бизнес
09:26, Сегодня
"Это шедевр!": "Третье сентября" Шуфутинского запустили в космосе
Димаша позвали в Латинскую Америку
Культура и шоу-бизнес
08:33, Сегодня
Димаша позвали в Латинскую Америку
"Уэнсдэй": Леди Гага и Тим Бертон представили совместный клип
Культура и шоу-бизнес
07:53, Сегодня
"Уэнсдэй": Леди Гага и Тим Бертон представили совместный клип
