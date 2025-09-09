24-летняя Раушан Кудайберген поделилась новыми свадебными фото в честь важного дня
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
8 сентября 2025 года сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена отметила особенный день. Этому Раушан посвятила трогательный пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Накануне прошел ровно месяц со дня свадьбы Раушан и Ермахана. В связи с этим единственная сестренка Димаша поделилась новыми свадебными фото.
"Вместе навсегда", – написала 25-летняя Кудайберген под публикацией.
Подписчики Раушан и многочисленная армия поклонников Димаша под постом пожелали молодоженам счастья и красивой жизни:
- "Нежный цветочек".
- "Шикарные фотографии!"
- "Совет да любовь! Будьте счастливы!"
- "Уау! Чистая красота! Большое спасибо, что поделились!"
- "Пусть эта вечность будет вечно в вашей жизни, дорогие, любимые".
- "Ермахан – копия Каната Кудайбергеновича в молодости! Будьте счастливы!"
- "Сколько еще прекрасных кадров! Благословения Всевышнего вашей любви и вашему союзу!"
- "Чудесная фотосессия. Пусть ваша жизнь будет такой же красивой, как и вы на этих замечательных фото кадрах".
- "Раушан и Ермахан, пусть каждый день вашей семейной жизни будет приносить только самые теплые и яркие впечатления!"
- "С первым месяцем вас, прекрасные Раушан и Ермахан! Пусть все долгие годы вашей чудесной пары будут медовыми! Любим вас и ждем!"
- "Вы очень красивая пара! Но самое главное – вы любите друг друга и это так заметно! Смотрю и радуюсь за вас, дорогие наши Раушан и Ермахан!"
Ранее мы писали, что зять Светланы Айтбаевой трогательно отреагировал на ее пост.
