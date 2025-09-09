#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

24-летняя Раушан Кудайберген поделилась новыми свадебными фото в честь важного дня

Ермахан Аймахан и Раушан Кудайберген
8 сентября 2025 года сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена отметила особенный день. Этому Раушан посвятила трогательный пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Накануне прошел ровно месяц со дня свадьбы Раушан и Ермахана. В связи с этим единственная сестренка Димаша поделилась новыми свадебными фото.

"Вместе навсегда", – написала 25-летняя Кудайберген под публикацией.

Подписчики Раушан и многочисленная армия поклонников Димаша под постом пожелали молодоженам счастья и красивой жизни:

  • "Нежный цветочек".
  • "Шикарные фотографии!"
  • "Совет да любовь! Будьте счастливы!"
  • "Уау! Чистая красота! Большое спасибо, что поделились!"
  • "Пусть эта вечность будет вечно в вашей жизни, дорогие, любимые".
  • "Ермахан – копия Каната Кудайбергеновича в молодости! Будьте счастливы!"
  • "Сколько еще прекрасных кадров! Благословения Всевышнего вашей любви и вашему союзу!"
  • "Чудесная фотосессия. Пусть ваша жизнь будет такой же красивой, как и вы на этих замечательных фото кадрах".
  • "Раушан и Ермахан, пусть каждый день вашей семейной жизни будет приносить только самые теплые и яркие впечатления!"
  • "С первым месяцем вас, прекрасные Раушан и Ермахан! Пусть все долгие годы вашей чудесной пары будут медовыми! Любим вас и ждем!"
  • "Вы очень красивая пара! Но самое главное – вы любите друг друга и это так заметно! Смотрю и радуюсь за вас, дорогие наши Раушан и Ермахан!"

Материал по теме


Сестренка Димаша Кудайбергена показала трогательное видео со своей свадьбы

Ранее мы писали, что зять Светланы Айтбаевой трогательно отреагировал на ее пост.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
