24-летняя Раушан Кудайберген поделилась новыми свадебными фото в честь важного дня

8 сентября 2025 года сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена отметила особенный день. Этому Раушан посвятила трогательный пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Накануне прошел ровно месяц со дня свадьбы Раушан и Ермахана. В связи с этим единственная сестренка Димаша поделилась новыми свадебными фото.

"Вместе навсегда", – написала 25-летняя Кудайберген под публикацией.

Подписчики Раушан и многочисленная армия поклонников Димаша под постом пожелали молодоженам счастья и красивой жизни:

"Нежный цветочек".

"Шикарные фотографии!"

"Совет да любовь! Будьте счастливы!"

"Уау! Чистая красота! Большое спасибо, что поделились!"

"Пусть эта вечность будет вечно в вашей жизни, дорогие, любимые".

"Ермахан – копия Каната Кудайбергеновича в молодости! Будьте счастливы!"

"Сколько еще прекрасных кадров! Благословения Всевышнего вашей любви и вашему союзу!"

"Чудесная фотосессия. Пусть ваша жизнь будет такой же красивой, как и вы на этих замечательных фото кадрах".

"Раушан и Ермахан, пусть каждый день вашей семейной жизни будет приносить только самые теплые и яркие впечатления!"

"С первым месяцем вас, прекрасные Раушан и Ермахан! Пусть все долгие годы вашей чудесной пары будут медовыми! Любим вас и ждем!"

"Вы очень красивая пара! Но самое главное – вы любите друг друга и это так заметно! Смотрю и радуюсь за вас, дорогие наши Раушан и Ермахан!"

