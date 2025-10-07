Единственная сестренка публично обратилась к Димашу Кудайбергену
Публикация появилась на странице единственной сестренки народного артиста Казахстана в ночь на 7 октября 2025 года. В ней она показала фрагмент выступления звездного брата на Madison Square Garden и то, как зрители стоя хлопали ему после.
"Брат, мы гордимся тобой! Счастье переполняет нас! Момент, который останется в истории. Береги себя", – трогательно обратилась Раушан к Димашу.
Ответа от старшего брата ей долго ждать не пришлось.
"Душа моя, мое сердечко", – написал в комментариях 31-летний Кудайберген.
К словам Раушан присоединилась многомиллионная армия поклонников Димаша из разных уголков земного шара. Но больше всего комментариев оставили соотечественники, которые подчеркнули, что гордятся своим кумиром:
- "Казахстан гордится тобой!"
- "Вы – гордость казахского народа!"
- "Спел миру на родном языке! Слава Аллаху. Будьте в здравии. Желаю вам долгой жизни".
- "От всей души желаю Димашу в каждом городе слышать такие нескончаемые аплодисменты!"
- "Наш Димаш, который прославил Казахстан во всем мире, вы – молодец! Пусть Аллах вас бережет!"
- "Раушан, пусть Аллах одарит твоего брата крепким здоровьем, долгой жизнью. Димашжан, продолжай покорять все новые высоты!"
Также на триумф Кудайбергена отреагировал супруг Раушан.
Фото: Instagram/ermaxan_aymaxan
Ермахан Аймахан опубликовал в Stories фотографии Димаша, сделанные на концерте в Нью-Йорке, и сопроводил их смайликами в виде огонька.
Материал по теме
6 октября 2025 года Светлана Айтбаева поделилась первыми кадрами с грандиозного концерта сына Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке. Поклонники отметили, что благодаря их кумиру гимн Казахстана прозвучал в сердце Америки.
Материал по теме
О том, как прошел грандиозный концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке, можете узнать и посмотреть здесь.