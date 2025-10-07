#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Единственная сестренка публично обратилась к Димашу Кудайбергену

бизнесвумен Раушан Кудайберген, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 11:06 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen, ru.dimashnews.com
Родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена посвятила ему пост в своем Instagram. 24-летняя Раушан назвала грандиозное шоу брата в Нью-Йорке историческим и подчеркнула, что семья им гордится, сообщает Zakon.kz.

Публикация появилась на странице единственной сестренки народного артиста Казахстана в ночь на 7 октября 2025 года. В ней она показала фрагмент выступления звездного брата на Madison Square Garden и то, как зрители стоя хлопали ему после.

"Брат, мы гордимся тобой! Счастье переполняет нас! Момент, который останется в истории. Береги себя", – трогательно обратилась Раушан к Димашу.

Ответа от старшего брата ей долго ждать не пришлось.

"Душа моя, мое сердечко", – написал в комментариях 31-летний Кудайберген.

К словам Раушан присоединилась многомиллионная армия поклонников Димаша из разных уголков земного шара. Но больше всего комментариев оставили соотечественники, которые подчеркнули, что гордятся своим кумиром:

  • "Казахстан гордится тобой!"
  • "Вы – гордость казахского народа!"
  • "Спел миру на родном языке! Слава Аллаху. Будьте в здравии. Желаю вам долгой жизни".
  • "От всей души желаю Димашу в каждом городе слышать такие нескончаемые аплодисменты!"
  • "Наш Димаш, который прославил Казахстан во всем мире, вы – молодец! Пусть Аллах вас бережет!"
  • "Раушан, пусть Аллах одарит твоего брата крепким здоровьем, долгой жизнью. Димашжан, продолжай покорять все новые высоты!"

Также на триумф Кудайбергена отреагировал супруг Раушан.

Фото: Instagram/ermaxan_aymaxan

Ермахан Аймахан опубликовал в Stories фотографии Димаша, сделанные на концерте в Нью-Йорке, и сопроводил их смайликами в виде огонька.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 11:06
Димаш сообщил хорошую новость после концерта в Нью-Йорке

6 октября 2025 года Светлана Айтбаева поделилась первыми кадрами с грандиозного концерта сына Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке. Поклонники отметили, что благодаря их кумиру гимн Казахстана прозвучал в сердце Америки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 11:06
Игорь Крутой ответил, почему не присутствовал на концерте Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

О том, как прошел грандиозный концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке, можете узнать и посмотреть здесь.

Читайте также
Единственная сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж
20:38, 30 апреля 2025
Единственная сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж
Единственная сестренка Димаша Кудайбергена показала, как прошел девичник
14:17, 13 июня 2025
Единственная сестренка Димаша Кудайбергена показала, как прошел девичник
Димаш Кудайберген трогательно обратился к сестренке
19:38, 29 августа 2024
Димаш Кудайберген трогательно обратился к сестренке
