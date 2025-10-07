Единственная сестренка публично обратилась к Димашу Кудайбергену

Родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена посвятила ему пост в своем Instagram. 24-летняя Раушан назвала грандиозное шоу брата в Нью-Йорке историческим и подчеркнула, что семья им гордится, сообщает Zakon.kz.

Публикация появилась на странице единственной сестренки народного артиста Казахстана в ночь на 7 октября 2025 года. В ней она показала фрагмент выступления звездного брата на Madison Square Garden и то, как зрители стоя хлопали ему после.

"Брат, мы гордимся тобой! Счастье переполняет нас! Момент, который останется в истории. Береги себя", – трогательно обратилась Раушан к Димашу.

Ответа от старшего брата ей долго ждать не пришлось.

"Душа моя, мое сердечко", – написал в комментариях 31-летний Кудайберген.

К словам Раушан присоединилась многомиллионная армия поклонников Димаша из разных уголков земного шара. Но больше всего комментариев оставили соотечественники, которые подчеркнули, что гордятся своим кумиром:

"Казахстан гордится тобой!"

"Вы – гордость казахского народа!"

"Спел миру на родном языке! Слава Аллаху. Будьте в здравии. Желаю вам долгой жизни".

"От всей души желаю Димашу в каждом городе слышать такие нескончаемые аплодисменты!"

"Наш Димаш, который прославил Казахстан во всем мире, вы – молодец! Пусть Аллах вас бережет!"

"Раушан, пусть Аллах одарит твоего брата крепким здоровьем, долгой жизнью. Димашжан, продолжай покорять все новые высоты!"

Также на триумф Кудайбергена отреагировал супруг Раушан.

Ермахан Аймахан опубликовал в Stories фотографии Димаша, сделанные на концерте в Нью-Йорке, и сопроводил их смайликами в виде огонька.

6 октября 2025 года Светлана Айтбаева поделилась первыми кадрами с грандиозного концерта сына Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке. Поклонники отметили, что благодаря их кумиру гимн Казахстана прозвучал в сердце Америки.

